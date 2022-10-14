لابورتا يلتقي ميسي في باريس وقد يطرح عليه عودته لبرشلونة

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة خلال مقابلة موسعة مع 'Barça TV' قبل ساعات على خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو أنه توجد محاولات بالفعل لإعادة النجم ليونيل ميسي إلى برشلونة، الصيف المقبل، وأنه سيلتقي معه في باريس، يوم الإثنين المقبل.

وأقر لابورتا برغبته في إعادة ميسي، قائلًا: "بالتأكيد سنفعل شيئًا نحو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة"، لكنه لم يرغب بتأكيد ارتداء النجم الأرجنتيني قميص برشلونة مرة أخرى الموسم المقبل.

وأضاف: "نحن دائمًا ما نحتفظ به في ذاكرتنا، هذا الأحد سيكون الذكرى الـ 18 لأول ظهور له مع برشلونة، ونخطط لمناقشة بعض التفاصيل على انفراد، ونحن نعلم كامل مسيرته الناجحة، سأراه بالتأكيد، يوم الإثنين، في باريس خلال حفل الكرة الذهبية".

ولم يستطع لابورتا إخفاء ابتسامته عندما كان يتحدث عن النجم الأرجنتيني وإمكانية أن يلعب مرة أخرى في كامب نو.

ويجب أن نتذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي، الصيف المقبل في 30 يونيو/حزيران 2023، وليس من الواضح ما سيكون مستقبله.

وفي برشلونة، هم على دراية باللاعبين الذين سيتاحون مجانًا وميسي -بلا شك- أحد أكثر اللاعبين المرغوب فيهم خلال فترة الانتقالات المقبلة خاصة بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

وأضاف لابورتا: "نحن نعرف كل شيء عنه، إنه لاعب في باريس سان جيرمان، وعلينا أن نحترم ذلك. ونقدر ليونيل، وهناك العديد من الكتالونيين الذين يستمرون في ارتداء قميصه حتى الآن".

وأعلن ميسي أن كأس العالم، الشهر المقبل، في قطر ستكون الأخيرة له مع منتخب الأرجنتين، خاصة أنه يبلغ من العمر 35 عامًا، ولن يستطيع المشاركة في بطولة 2026.

وفي نظر الكثيرين في الأرجنتين، يحتل ميسي المرتبة الثانية بعد الراحل دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب المقبل من أمريكا الجنوبية إلى لقب كأس العالم 1986، لكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة إذا قاد ميسي المنتخب إلى المجد في قطر.