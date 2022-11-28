أهداف مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)
كاسيميرو ينهي حالة التعادل بين البرازيل وسويسرا.
نجح كاسيميرو في إنهاء حالة التعادل بين البرازيل وسويسرا في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.
وجاء هدف كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من البديل رودريغو، في الدقيقة 83.
ويفتقد منتخب البرازيل نجمه المميز نيمار الذي تعرض للإصابة في الجولة الأولى أمام صربيا.
وكان منتخب البرازيل قد تفوق 2/0 على صربيا في الجولة الأولى ما يعني أن الفوز على سويسرا يمنحه إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
وهذه ثالث مواجهة بين البرازيل وسويسرا في كأس العالم، حيث تعادلا 2/2 في مونديال 1950، و1/1 في مونديال 2018.
وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب البرازيل مع الكاميرون، وسويسرا مع صربيا يوم الجمعة 2 ديسمبر.