أهداف مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)

وهذه ثالث مواجهة بين البرازيل وسويسرا في كأس العالم، حيث تعادلا 2/2 في مونديال 1950، و1/1 في مونديال 2018.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب البرازيل مع الكاميرون، وسويسرا مع صربيا يوم الجمعة 2 ديسمبر.