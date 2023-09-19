خالد بيبو يرد على تقارير عقاب كهربا بسبب سهره في أحد الأماكن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحمود كهربا في سهرة ليلية برفقة أصدقاء له في أحد الأماكن.

وخرجت تقارير صحفية مصرية لتؤكد أن هذه الصور كانت بعد خسارة الأهلي لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، ما دفع خالد بيبو لإصدار قرار بتغريم كهربا نصف مليون جنيه.

وتواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للأهلي أمام اتحاد العاصمة في البطولة التي خسرها الأهلي لصالح الفريق الجزائري.

ورد خالد بيبو على هذه التقارير قائلا: "إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة".

وأضاف في بيان مقتضب تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "هذا الكلام استمرار لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد. وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك لوائح ونظمًا، الجميع يلتزم بها".