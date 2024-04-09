الفرنسي هومبير يتأهل للدور الثاني من بطولة مونت كارلو بفوز مثير

حول الفرنسي أوغو هومبير تأخره بمجموعة دون مقابل أمام الأرجنتيني فيدريكو كوريا إلى الفوز بمجموعتين لواحدة الاثنين، ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة مونت كارلو للتنس للماسترز، فيما تقدم جريجور ديميتروف وكارين ختشانوف وستيفانوس تسيتيباس في البطولة.

وكان أومبير قد ودع البطولة من الدور الأول في العام الماضي، وبدا اللاعب الفرنسي المصنف 14 للبطولة في أزمة مجددا عندما خسر المجموعة الأولى من مباراة اليوم أمام الأرجنتيني كوريا بنتيجة (6 ـ4)، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، عاد بقوة ليحسم الفوز عبر المجموعتين الثانية والثالثة، (6 ـ 1) ثم (6 ـ 2).

ولحساب الدور ذاته كافح الروسي كارين ختشانوف قبل أن يتمكن من الفوز على البريطاني كاميرون نوري 7-5 و7-6، وتعرض اللاعب المصنف 15 للبطولة لكسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى واضطر لخوض شوط فاصل في المجموعة الثانية.

ونجح نوري في كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية وعندما كان متقدما 6-5 أتيحت له نقطتان لكسر الإرسال ليفوز بالمجموعة لكن ختشانوف رد بثلاث ضربات إرسال ساحقة متتالية ليحافظ على إرساله ولعب ضربتي إرسال ساحقتين أخريين ليفوز بالشوط الفاصل بسهولة.

وسيلتقي ختشانوف في الدور الثاني مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.