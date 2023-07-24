السد القطري يعلن رسميا ضم المغربي رومان سايس
أعلن نادي السد القطري تعاقده رسميا مع رومان سايس قائد منتخب المغرب، اليوم الاثنين.
وكتب السد في حسابه على "تويتر" أنه ضم المدافع المغربي القوي سايس بعقد لمدة موسمين بدءا من موسم 2023-2024.
ونشر الفريق القطري مقطعا قصيرا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29، وكتب: "مرحبا رومان سايس".
ولعب سايس، البالغ 33 عاما، لعدة أندية فرنسية قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون واندرارز في 2016 وانضم إلى بشكتاش التركي في 2022.
وشارك سايس مع بشكتاش الموسم الماضي في 26 مواجهة بين مسابقتي الدوري والكأس.
وكان سايس من العناصر المؤثرة في إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب عندما بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في قطر العام الماضي.
وسيعود سايس بذلك إلى قطر لكن لتمثيل السد هذه المرة ومحاولة مساعدته على استعادة لقب الدوري الذي حصده الدحيل الموسم الماضي.
ويأتي ضم سايس بعد ساعات من إعلان السد التعاقد مع الجناح الإكوادوري غونزالو بلاتا بعقد لمدة خمس سنوات.
وكان السد احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي خلف الدحيل والعربي.