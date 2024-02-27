ماكغريغور يشارك جيك جيلنهال الترويج لفيلمهما الجديد "Road House"
كشف تقرير إخباري أن بطل الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور سيظهر في العرض الترويجي للفيلم السينمائي المرتقب "حانة على الطريق"، والذي سيلعب فيه بطل العالم جيك جيلنهال دور الشخصية الرئيسة.
ومن المنتظر أن يحظى فيلم "حانة على الطريق"، وهو بمثابة نسخة جديدة من فيلم الأكشن الذي حقق نجاحًا كبيرًا، العام 1989، بمتابعة جماهيرية واهتمام واسع من النقاد والمتابعين، وفق ما أورده تقرير نشر على موقع "غايميسرادار".
وستكون النسخة الجديدة من الفيلم من بطولة جيلنهال، المرشح لجائزة الأوسكار، والذي يلعب دور مقاتل سابق في الرياضات القتالية المختلطة "UFC"، ويصور الإعلان الدعائي للفيلم "جيلنهال" وهو يمر بأوقات عصيبة.
ويضم فيلم "حانة على الطريق"، النجم الأيرلندي السابق في الفنون القتالية، المثير للجدل كونور ماكغريغور، وهو ما سيضفي على العمل السينمائي نكهة فريدة، وفقًا للتقرير.
وفي "حانة على الطريق" أو "Road House" يلعب "ماكغريغور" شخصية رجل طيب ذي ماضٍ غامضٍ يصل إلى المدينة للدفاع عن الحي من السكان المحليين الأشرار.
وتتوالى أحداث فيلم "حانة على الطريق"، ويتطرق لعالم الفنون القتالية المختلطة، والتي سيكون عشاق السينما على موعد معها، في 21 مارس المقبل، عندما يعرض الفيلم لأول مرة على منصة "أمازون برايم".
وقبل ذلك سيظهر "ماكغريغور" و"جيلنهال" على غلاف العدد الجديد من مجلة "توتال فيلم"، الذي سيكون معروضًا للبيع الجمعة المقبل.
كما يتضمن العدد الجديد من المجلة تفاصيل بشأن صناعة الفيلم، فضلاً عن بعض اللقطات الحصرية الجديدة والتي يظهر في واجهتها جيلينهال، وماكغريغور.