ماكغريغور يشارك جيك جيلنهال الترويج لفيلمهما الجديد "Road House"

وستكون النسخة الجديدة من الفيلم من بطولة جيلنهال، المرشح لجائزة الأوسكار، والذي يلعب دور مقاتل سابق في الرياضات القتالية المختلطة "UFC"، ويصور الإعلان الدعائي للفيلم "جيلنهال" وهو يمر بأوقات عصيبة.

ويضم فيلم "حانة على الطريق"، النجم الأيرلندي السابق في الفنون القتالية، المثير للجدل كونور ماكغريغور، وهو ما سيضفي على العمل السينمائي نكهة فريدة، وفقًا للتقرير.

وفي "حانة على الطريق" أو "Road House" يلعب "ماكغريغور" شخصية رجل طيب ذي ماضٍ غامضٍ يصل إلى المدينة للدفاع عن الحي من السكان المحليين الأشرار.