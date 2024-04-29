"حظ البطل".. فيدي فالفيردي يرد على رودري
رد فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، على تصريحات رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.
وأثار رودري الجدل بعد تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.
وقال رودري، بعد تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بضربات الترجيح عقب التعادل 3/3 و1/1: "من السيئ محاولة العثور على تفسير لِما حدث، وهذه هي كرة القدم".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالجدارة بل بوضع الكرة في الشباك، لم أرَ سوى فريق واحد في الملعب، نحن كنا في المقدمة طوال المباراة، وبعد تسجيلنا هدف التعادل أدركنا أنها ستكون مواجهة طويلة".
رد فالفيردي
وبسؤاله عن تصريحات رودري، قال فالفيردي: "أنت بحاجة إلى القليل من الحظ، عليك فقط أن تنظر إلى ما حدث قبل عامين ضد مانشستر سيتي، هذا يسمى "حظ البطل"، عليك الاستفادة من ذلك".
وعن ضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي، قال فالفيردي الذي طلب عدم التسديد لأنه كان مرهقا: "ذهبت إلى الفراش وأنا أشعر بالندم لعدم التسديد، خاصة في مثل هذا الوقت، لكن في النهاية تأهلنا، أنا أستمتع بتلك اللحظات، أستمتع بالفوز".
وأضاف: "هناك أوقات يتعين عليك فيها وضع غرورك وكبريائك جانبا، وتفترض أنك لست جاهزًا لشيء ما، كنت أشعر بالإرهاق وأخبرت الجهاز الفني أنني لست مستعدًا لبذل المزيد من الجهد، أحب أن أكون مستعدًا ذهنيًا الآن حتى لا أتعرض للموقف نفسه".
وأكد فالفيردي: "في هذه المسابقة جميع المباريات معقدة للغاية، بايرن ميونخ حقق العديد من الألقاب في هذه المسابقة، وهم يقاتلون دائمًا من أجل المراحل النهائية من هذه البطولة، علينا أن نستفيد مما لدينا، لدينا لاعبون رائعون، والكثير من الجودة والكثير من الحماس للفوز بلقب آخر".
وبشأن الاختلافات بين الدفاع أمام إيرلينغ هالاند وهاري كين، قال لاعب أوروغواي: "لدينا دفاع من الطراز العالمي، ومروا بأوقات جيدة وسيئة، ولعبوا في نهائيات دوري أبطال أوروبا، المهاجمون الذين يجب أن نواجههم غدًا يستحقون أكبر قدر من الاحترام".
وأتم: "أنا متحمس جدًا لمواجهة بايرن ميونخ، ستكون هذه المرة الأولى التي ألعب فيها أمام هذا الفريق في هذه المسابقة، سعيد جدًا بما تعيشه عائلتي، وأنهم جميعًا بصحة جيدة، أحاول تقدير كل لحظة في الدفاع عن هذا الشعار، خاصة في هذه المسابقة".