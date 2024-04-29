"حظ البطل".. فيدي فالفيردي يرد على رودري

رد فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، على تصريحات رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأثار رودري الجدل بعد تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

وقال رودري، بعد تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بضربات الترجيح عقب التعادل 3/3 و1/1: "من السيئ محاولة العثور على تفسير لِما حدث، وهذه هي كرة القدم".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالجدارة بل بوضع الكرة في الشباك، لم أرَ سوى فريق واحد في الملعب، نحن كنا في المقدمة طوال المباراة، وبعد تسجيلنا هدف التعادل أدركنا أنها ستكون مواجهة طويلة".

رد فالفيردي

وبسؤاله عن تصريحات رودري، قال فالفيردي: "أنت بحاجة إلى القليل من الحظ، عليك فقط أن تنظر إلى ما حدث قبل عامين ضد مانشستر سيتي، هذا يسمى "حظ البطل"، عليك الاستفادة من ذلك".

وعن ضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي، قال فالفيردي الذي طلب عدم التسديد لأنه كان مرهقا: "ذهبت إلى الفراش وأنا أشعر بالندم لعدم التسديد، خاصة في مثل هذا الوقت، لكن في النهاية تأهلنا، أنا أستمتع بتلك اللحظات، أستمتع بالفوز".