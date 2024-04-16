السلطات التونسية تتخذ قرارا حاسما قبل مباراة الترجي وصن داونز

حسمت السلطات التونسية العدد الأقصى للجماهير المسموح بحضورها في مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، السبت، لحساب ذهاب نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي أعقاب الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، قررت السلطات السماح بحضور 27500 مشجع للترجي التونسي، فضلا عن منح مشجعي صن داونز الفريق الضيف 200 مقعد.

ويستضيف الترجي التونسي، السبت المقبل، نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن مباراة ذهاب نصف النهائي.

ويُنتظر أن يتم طرح نحو 10 آلاف تذكرة للبيع لجماهير الترجي، إلى جانب دخول نحو 16500 من المشجعين المنخرطين في النادي لموسم 2023 ـ 2024.

ودأبت السلطات الأمنية في تونس على تحديد طاقة استيعاب معينة لمدرجات ملاعب كرة القدم تصل إلى 50 بالمائة من إجمالي طاقة الاستيعاب؛ تفاديًا لحصول أعمال شغب وعنف أو تخريب للتجهيزات.

ويشرع الترجي التونسي، الثلاثاء، في الإعداد لمواجهة صن داونز، بإجراء أول حصة تدريبات في مركبه الخاص، التي ستكون من دون حضور الجمهور، بقرار من المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو.

يشار إلى أن مباراة نصف النهائي الآخر من مسابقة دوري أبطال إفريقيا تجمع الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي.