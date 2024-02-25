ليفربول يهزم تشيلسي ويتوج بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)
توج ليفربول بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأحد، بعد فوزه 1/0 على تشيلسي، بعد التعادل السلبي.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوطين الأصليين، ليتجها إلى الشوطين الإضافيين.
ونجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 118، من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها البديل كوستاس تسيميكاس.
ونال ليفربول لقبه العاشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وهو أكثر فريق تتويجا بلقب المسابقة مقابل ثمانية ألقاب لمانشستر سيتي، وستة لمانشستر يونايتد، وخمسة لكل من تشيلسي وأستون فيلا.
ويعود آخر فوز لتشيلسي على ليفربول في مختلف المسابقات إلى مارس 2021، ومنذ ذلك الحين تعادلا سبع مرات، وفاز ليفربول مرتين في تسع مباريات.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ساوثهامبتون يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم مع نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أما تشيلسي فيلعب مع ليدز يونايتد يوم الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يواجه نيوكاسل وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.