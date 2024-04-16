رسميًّا: تأجيل مباريات اليوم بدوري أدنوك لسوء الأحوال الجوية

وقال اتحاد القدم الإماراتي فيي بيان رسمي على حسابه في منصة "إكس": "نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة الثلاثاء في جميع المسابقات الكروية المحلية".

وكانت مباريات الجولة الـ 19 من الدوري ستشهد إقامة مباراتين تجمعان الجزيرة مع خورفكان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

والمباراة الثانية كانت ستجمع عجمان مع البطائح على استاد راشد بن سعيد في عجمان.