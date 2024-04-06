ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتجاوز ليتشي ويتمسك بالمركز الثاني (فيديو)

واصل ميلان تمسكه بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز 3/0 على ليتشي، اليوم السبت، في الجولة الـ31 من الكالتشيو.

وتقدم كريستيان بوليسيتش بالهدف الأول لميلان في الدقيقة السادسة، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ضرب رأسية.

وسجل رفائيل لياو ثالث أهداف ميلان في الدقيقة 57 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وبات رصيد ميلان 68 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني، ويتقدم بتسع نقاط عن يوفنتوس الثاني الذي لعب 30 مباراة.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 79 نقطة من 30 مباراة.

ويلعب ميلان مع روما، يوم الخميس، في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ثم يلاقي ساسولو في الدوري الإيطالي، قبل مواجهة روما مجددا في الإياب.

وبعد ذلك يلعب ميلان مع إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.