فابريزيو رومانو: ليوناردو جارديم يوقع عقود تدريب الريان القطري
بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي دبي الإماراتي
كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي شباب الأهلي الإماراتي، وقع عقود تدريبه لفريق الريان القطري بشكل نهائي.
ليوناردو جارديم وقّع للتو العقد كمدير جديد للريان حتى يونيو 2025
فابريزو رومانو
وينتهي تعاقد جارديم مع شباب الأهلي دبي الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، فإن جارديم وقع عقدًا مع الريان القطري لتدريبه في الموسم المقبل.
وكتب فابريزو رومانو: "ليوناردو جارديم وقّع للتو العقد كمدير جديد للريان حتى يونيو 2025".
وأضاف: "من المقرر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات".
وتولّى "جارديم" تدريب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد الرحيل عن الهلال السعودي، ونجح في قيادته للتتويج بلقب الدوري 2022-2023.
وفي الموسم المنصرم تولّى جارديم تدريب الهلال السعودي وحصل معه على لقب دوري أبطال آسيا.