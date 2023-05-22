فابريزيو رومانو: ليوناردو جارديم يوقع عقود تدريب الريان القطري

وينتهي تعاقد جارديم مع شباب الأهلي دبي الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، فإن جارديم وقع عقدًا مع الريان القطري لتدريبه في الموسم المقبل.

وكتب فابريزو رومانو: "ليوناردو جارديم وقّع للتو العقد كمدير جديد للريان حتى يونيو 2025".

وأضاف: "من المقرر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات".