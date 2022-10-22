ابتكار مادة تحول رمال الصحراء إلى تربة خصبة في 7 ساعات
طورت شركة "ديزيرت كونترول" Desert Control النرويجية الناشئة، مادة فريدة باسم Liquid NanoClay (LNC) يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة خلال ساعات.
وتأتي خطوة الشركة بعد سلسلة من المبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر منذ عقود، باستخدام كافة أنواع التقنيات، من الشجيرات المقاومة للسحب إلى حواجز الأشجار.
وتدعي الشركة الناشئة أنها حصلت باستخدام المادة الفريدة، التي اخترعها العالم النرويجي كريستيان أوليسن، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على نتائج أفضل بكثير في نفس الظروف القاسية في 7 ساعات فقط، حسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال" الإخباري.
ويتمحور مبدأ عمل المادة من خلال رشها على رمال الصحراء، حيثُ تتدفق وتتسرب إلى الرمل، وتعمل على تحويل الرمال إلى تربة تحافظ على الماء، حيث يمكن للنباتات أن تنبت وتزدهر.
ويستخدم المزارعون الطين لزيادة خصوبة أراضيهم منذ آلاف السنين، وتشتهر دلتا النيل بالخصوبة بفضل الطين، لكن العمل في الطين الكثيف والثقيل في أرض أقل خصوبة، فضلًا عن الرمال، كان دائمًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
لكن تمكنت الشركة النرويجية الناشئة من التغلب على تلك العقبة عن طريق جعل جزيئات الطين في مادة "NanoClay" أصغر ما يمكن، وهو ما يبدو أمرًا رائعًا على الرغم من أنها مصنوعة من الماء والطين فقط.
ويكمن سر الشركة في قدرتها على تحويل الطين السميك إلى سائل "رقيق مثل الماء"، والذي يتم رشه بعد ذلك فوق الرمال، ويتسرب إلى الطبقة العليا حتى بضع عشرات من السنتيمترات.
ويرتبط المركب بجزيئات الرمل وتشكل التربة التي تحتفظ بالرطوبة، على الرغم من أنها ليست خصبة مثل التربة الداكنة، لكنها بالتأكيد يمكن أن تدعم الحياة النباتية.
وأثبتت التكنولوجيا فعالية المركب بالفعل، في تحويل الصحراء القاحلة إلى تربة، ولكن لا تزال هناك حدود للتكلفة، في الوقت الذي تركز فيه الشركة أعمالها في الإمارات نظرا لصعوبة زراعة الأرض الصحراوية.
وتشير شبكة "CNN" الأمريكية إلى أن تكلفة المعالجة تتراوح من 2 دولار إلى 5 دولارات للمتر المربع، وهي ليست رخيصة تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار المناطق الشاسعة التي يجب معالجتها باستخدام "Liquid NanoClay" من أجل أن تكون المشاريع الزراعية منطقية.
وقالت مدير عام الشركة أسمهان الوافي: "إذا تمكنوا من خفض الأسعار وجعلها في متناول البلدان الأقل دخلاً، فقد يكون لذلك تأثير كبير حقًا على الأمن الغذائي وقدرة العديد من تلك البلدان على استخدام محاصيلها الخاصة".
ومع فقدان 12 مليون هكتار من الأراضي الخصبة بسبب التصحر كل عام، يبدو حل شركة "Desert Control" وكأنه معجزة، حيث إن القدرة على تحويل الرمل إلى تربة تحافظ على النبات في 7 ساعات فقط تبدو غير واقعية، لكنها تعمل.
وحسب الشركة، تستمر تأثيرات "Liquid NanoClay" لمدة 5 سنوات تقريبًا، وبعد ذلك تحتاج التربة التي تم إنشاؤها اصطناعيا إلى زيادة.