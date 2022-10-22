ابتكار مادة تحول رمال الصحراء إلى تربة خصبة في 7 ساعات

طورت شركة "ديزيرت كونترول" Desert Control النرويجية الناشئة، مادة فريدة باسم Liquid NanoClay (LNC) يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة خلال ساعات.

وتأتي خطوة الشركة بعد سلسلة من المبادرات الهادفة إلى مكافحة التصحر منذ عقود، باستخدام كافة أنواع التقنيات، من الشجيرات المقاومة للسحب إلى حواجز الأشجار.

وتدعي الشركة الناشئة أنها حصلت باستخدام المادة الفريدة، التي اخترعها العالم النرويجي كريستيان أوليسن، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على نتائج أفضل بكثير في نفس الظروف القاسية في 7 ساعات فقط، حسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال" الإخباري.

ويتمحور مبدأ عمل المادة من خلال رشها على رمال الصحراء، حيثُ تتدفق وتتسرب إلى الرمل، وتعمل على تحويل الرمال إلى تربة تحافظ على الماء، حيث يمكن للنباتات أن تنبت وتزدهر.