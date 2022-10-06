ابتكار أول روبوت يمكنه صنع البيتزا خلال 5 دقائق

يبدو أن مجموعة من موظفي شركة "سبيس إكس" لأعمال الفضاء، السابقين، قرروا إحداث ضجة في صناعة البيتزا الأمريكية البالغ حجمها 45 مليار دولار هذا الخريف، بمساعدة صانع بيتزا آلي.

وستقدم "Stellar Pizza" وهي من أفكار مهندس "سبيس إكس" السابق بينسون تساي والطاهي السابق للشركة تيد سيزما، بيتزا مطبوخة تمامًا يتم إعدادها بواسطة روبوت، في غضون 5 دقائق.

وبهدف الحفاظ على الأسعار وجعلها في المتناول، ستكلف الفطائر مقاس 12 بوصة حوالي 7 - 12 دولارًا ويمكن للعملاء اختيار ما يصل إلى عشر طبقات مختلفة.

ويمكن للروبوت تحويل كرة العجين إلى فطيرة، وتقسيم كمية متساوية جدًا من الصلصة والإضافات.

وتم تصميم الروبوت باستخدام إلكترونيات داخلية، ويتم التحكم فيه بواسطة برنامج مصمم خصيصًا وسيتم وضعه داخل شاحنة.

وفي مقطع فيديو يوضح العملية برمتها، يتم نقل كرة من العجين إلى مكبس عجين يفتح ويسطح بشكل دائري متماثل.

بعد ذلك، ينتقل العجين إلى نظام خط التزيين، حيث يتم إضافة أشياء مثل الصلصة والجبن والبيبروني وغيرها من الإضافات.

وأخيرًا، يتم نقل البيتزا إلى واحد من 4 أفران للطهي. وحينها يكون الموظفون البشريون مستعدين لتمرير البيتزا الجاهزة للعملاء.

وكانت فكرة "Stellar Pizza" قد تلقت مؤخرًا 16.5 مليون دولار في تمويل السلسلة "A" من "Jay-Z"، وستظهر لأول مرة هذا الخريف في جامعة كاليفورنيا.

وقال سيزما: "أراد مؤسسونا إنشاء شركة من شأنها أن تكون رائدة ومدمرة، ولكنها يمكن أن تخدم الصالح العام من خلال تقديم منتج متميز بسعر عادل ومتاح للجميع".