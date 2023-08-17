روسيا تغرم "غوغل" لعدم حذف "معلومات زائفة" عن حرب أوكرانيا
فرضت محكمة الصلح في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، غرامة قدرها 3 ملايين روبل (30 ألف دولار) على شركة "غوغل"، لعدم إزالتها "معلومات كاذبة" حول الحرب في أوكرانيا.
ووفق وكالة "تاس" الروسية، قال قاضي المحكمة: "قامت غوغل بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الـ2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية في روسيا الاتحادية، وتقرر فرض غرامة إدارية قدرها 3 ملايين روبل".
وتم إرسال إشعار إلى الشركة حول ضرورة إزالة مقاطع فيديو موجودة على موقع "يوتيوب" تحتوي على إرشادات حول طرق الدخول غير القانوني إلى المنشآت المحصنة، والتي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة وأيضًا مقاطع فيديو تحتوي على معلومات كاذبة حول "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، بحسب السلطات الروسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يغرم فيها الفضاء الروسي شركة "غوغل"، حيث غرّمت آخر مرة في أيار/مايو الماضي، بمبلغ 3 ملايين روبل أيضًا، بسبب عدم حذفها "مقاطع فيديو على يوتيوب تروّج للعلاقات الجنسية الشاذة، وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية".