روسيا تغرم "غوغل" لعدم حذف "معلومات زائفة" عن حرب أوكرانيا

فرضت محكمة الصلح في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، غرامة قدرها 3 ملايين روبل (30 ألف دولار) على شركة "غوغل"، لعدم إزالتها "معلومات كاذبة" حول الحرب في أوكرانيا.

ووفق وكالة "تاس" الروسية، قال قاضي المحكمة: "قامت غوغل بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الـ2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية في روسيا الاتحادية، وتقرر فرض غرامة إدارية قدرها 3 ملايين روبل".