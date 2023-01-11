الصين تدشن أقوى توربينات رياح في العالم

كشفت الصين عن أقوى توربينات رياح في العالم وهي بحجم 7 ملاعب لكرة القدم، يطلق عليه اسم H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، تقوم شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC) على تدشين التوربين الذي يمتلك شفرات طولها 128 مترا وقطر دوارها 260 متراً ومساحتها 53000 متر مربع.

وتضمنت التوربينات الكبيرة السابقة توربين الشركة الصينية Goldwind بقدرة 13.6 ميجاوات ، الذي يبلغ قطره الدوار 828 قدمًا (252 مترًا).

وبحسب الشركة، يولد هيكل التوربين في ظل سرعة الرياح الكاملة، 44.8 كيلوواط / ساعة من الكهرباء لكل دورة، وهذا يعني أن التوربين الفردي يمكنه توليد أكثر من 74 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء كل عام.