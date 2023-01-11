الصين تدشن أقوى توربينات رياح في العالم
كشفت الصين عن أقوى توربينات رياح في العالم وهي بحجم 7 ملاعب لكرة القدم، يطلق عليه اسم H260-18MW قادر على تشغيل ما يصل إلى 40 ألف منزل لمدة عام كامل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقا للصحيفة، تقوم شركة Haizhuang الصينية لبناء السفن (CSSC) على تدشين التوربين الذي يمتلك شفرات طولها 128 مترا وقطر دوارها 260 متراً ومساحتها 53000 متر مربع.
وتضمنت التوربينات الكبيرة السابقة توربين الشركة الصينية Goldwind بقدرة 13.6 ميجاوات ، الذي يبلغ قطره الدوار 828 قدمًا (252 مترًا).
وبحسب الشركة، يولد هيكل التوربين في ظل سرعة الرياح الكاملة، 44.8 كيلوواط / ساعة من الكهرباء لكل دورة، وهذا يعني أن التوربين الفردي يمكنه توليد أكثر من 74 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء كل عام.
وقالت الشركة في بيان صدر عنها إن "هذا يقلل من استهلاك الفحم بمقدار 25000 طن وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 61000 طن سنويًا، ويمكن للتوربينات توليد المزيد من الطاقة وتوفير منطقة البحر، بالإضافة إلى عديد المواقع"، موضحة أنه "يمكن للتوربينات أن تولد المزيد من الطاقة وتنقذ منطقة البحر، إضافة لعدد من المواقع الأخرى؛ ما يقلل من تكلفة مزرعة الرياح البحرية ويضع أساسا ثابتا لتطوير صناعة الرياح البحرية".
وتدّعي الشركة أن ارتفاع إنتاج هذا التوربين يعني أن هناك حاجة إلى وحدات أقل بنسبة 13% لتوليد 1 جيجاواط من الكهرباء مقارنةً بتركيب طراز 16 ميجاوات السابق، في حين أنه لا يزال من غير الواضح مقدار تكلفة بناء توربينات الرياح، يزعم مطوروها أنها ستوفر أكثر من 100 مليون يوان صيني أو ما يعادل 12 مليون جنيه إسترليني في تكاليف البناء.
وذكرت الشركة أنها "أتقنت التقنيات الأساسية لتوربينات الرياح البحرية عالية التصنيف وقادت صناعة طاقة الرياح البحرية العالمية للوصول إلى معلم جديد مع النموذج الأولي، وادعت أنها ستساعد الصين على الوصول إلى هدفها "30-60" بهدف الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول 2030، وحياد الكربون بحلول 2060.