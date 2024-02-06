تعطل ثلاجة في جامعة سويدية يدمر عقودا من الأبحاث
وقع حدث كارثي في معهد كارولينسكا (KI) في ستوكهولم، حيث تم تدمير عينات بحثية لا تقدر بثمن مخزنة في خزانات مبردة؛ بسبب عطل في الثلاجة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حفظ العينات، التي تم جمعها بدقة على مدى عقود، في خزانات مبردة بالنيتروجين السائل عند درجة حرارة قصوى تصل إلى -190 درجة مئوية، وأن انقطاع إمداد النيتروجين السائل إلى 16 خزانًا مبردًا بين 22 و23 ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى فترة خمسة أيام دون تجميد، أدى إلى فقدان عينات كبيرة من مؤسسات مختلفة.
وأضافت الصحيفة أن توقيت الحادث، الذي وقع قبل يوم واحد فقط من عشية عيد الميلاد، أدى إلى تفاقم التأثير، كما عبّر عن ذلك ماتي سالبيرغ، عميد الحرم الجامعي الجنوبي لجامعة كي، وكذلك دفعت خطورة الوضع إلى الاستجابة الفورية، وإبلاغ الشرطة بالحادث.
وبينما تكهنت وسائل الإعلام بأن القيمة التقديرية للعينات المفقودة تبلغ حوالي 500 مليون كرونة (37 مليون جنيه إسترليني)، أكد سالبيرغ أنه لم يتم إجراء أي تقييم رسمي، رغم تأكيده أن القيمة تصل بسهولة إلى الملايين.
وبحسب الصحيفة، فإن تداعيات هذه الخسارة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الآثار المالية؛ وقد تأثر الباحثون بشدة، لا سيما أولئك الذين يدرسون سرطان الدم، ولفتت الصحيفة إلى أن العينات التي تم جمعها بشق الأنفس من المرضى على مدى ثلاثة عقود من بين تلك العينات المفقودة، ما أعاق المساعي البحثية المستمرة والمستقبلية في هذا المجال.
وأوضحت "الغارديان" أنه رغم عدم وجود أدلة تشير إلى التخريب، فقد بدأ تحقيق داخلي، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن تدمير العينات، المخصصة حصريًا للأغراض البحثية، لا يؤثر بشكل مباشر على الرعاية الحالية للمرضى، إلا أن الخسارة تعطل خطط الدراسات المستقبلية التي اعتمدت على هذه الموارد والتي لا تقدر بثمن.
وشدد سالبيرغ على أهمية العينات المفقودة، مشددًا على دورها المحوري في الدراسات السابقة والاستخدام المقصود في المساعي البحثية المستقبلية.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المجمِّد المعطل في معهد كارولينسكا يمثل "نكسة كارثية" للبحث العلمي، أدى إلى خسارة لا رجعة فيها لعقود من العينات التي لا تقدر بثمن.
ويؤكد الحادث الحاجة الماسة إلى بنية تحتية قوية، وخطط طوارئ؛ للحماية من مثل هذه الأحداث الكارثية في المؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم.