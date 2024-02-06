تعطل ثلاجة في جامعة سويدية يدمر عقودا من الأبحاث

وقع حدث كارثي في معهد كارولينسكا (KI) في ستوكهولم، حيث تم تدمير عينات بحثية لا تقدر بثمن مخزنة في خزانات مبردة؛ بسبب عطل في الثلاجة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حفظ العينات، التي تم جمعها بدقة على مدى عقود، في خزانات مبردة بالنيتروجين السائل عند درجة حرارة قصوى تصل إلى -190 درجة مئوية، وأن انقطاع إمداد النيتروجين السائل إلى 16 خزانًا مبردًا بين 22 و23 ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى فترة خمسة أيام دون تجميد، أدى إلى فقدان عينات كبيرة من مؤسسات مختلفة.

وأضافت الصحيفة أن توقيت الحادث، الذي وقع قبل يوم واحد فقط من عشية عيد الميلاد، أدى إلى تفاقم التأثير، كما عبّر عن ذلك ماتي سالبيرغ، عميد الحرم الجامعي الجنوبي لجامعة كي، وكذلك دفعت خطورة الوضع إلى الاستجابة الفورية، وإبلاغ الشرطة بالحادث.