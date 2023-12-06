الخرائط المكانية تغير رؤيتنا للعالم

يسلط تقرير لموقع "noozhawk" الضوء على فوائد نظم الخرائط المكانية، وكيف جعلت حياة البشر أكثر راحة، وكشف أن قيمة الصناعات المرتبطة بالمعلومات الجغرافية تبلغ 28 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن "الحياة اليومية تمر عادة دون أن يلاحظ أحد التكامل السلس للتكنولوجيا، من خلال وسائل عدة كالتحقق من الطقس أو الأخبار، أو الحصول على مسارات للوصول إلى مكان ما".

ويقول الموقع: "وسائل الراحة الحديثة هذه تعتمد على عنصر أساسي: الخرائط المكانية المنتظمة من خلال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)".

وتقوم أدوات رسم الخرائط المعتمدة على الكمبيوتر بتخزين البيانات الجغرافية وتصورها وتفسيرها، ما يوفر رؤى متعددة الطبقات بشأن معلومات ذات صلة بالمواقع الموجودة على سطح الأرض، بدءًا من الطرق والأحوال الجوية وحتى حركة الحياة البرية والأنماط المجتمعية، بحسب التقرير.