تقرير: "سامسونغ" تعمل على تطوير خاتم ذكي

كشف تقرير جديد أن شركة "سامسونغ"، التي تخطط لتوسيع تواجدها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تعمل حاليا على تطوير خاتم ذكي للياقة يتابع المتغيرات الحيوية للجسم، ليكون بطاقة جديدة للشركة في سوق "الويرابلس" إلى جانب عائلة ساعاتها الذكية "سامسونغ جلاكسي ووتش".

وبدأت الشركة الكورية الجنوبية العمل على تطوير الخاتم الذكي الجديد، الذي سيسهل على المستخدمين متابعة أنشطتهم البدنية والمتغيرات الحيوية لأجسامهم، بحسب تقرير نشره موقع "Naver" الكوري.

وأوضح التقرير، أن العملاق الكوري يتعاون مع العديد من الشركات لتصنيع أجزاء ومكونات الخاتم الجديد، كما أن "سامسونغ" تقدمت ببراءة اختراع جديدة لمكتب براءات الاختراع الأمريكي "USPTO" تتعلق بخاتم ذكي.

وبين أن الخاتم الذكي يحمل مستشعرا لمتابعة ورصد نبض القلب بدقة، ومستشعرا للرسم الكهربائي للقلب، إضافة إلى إمكانية التحكم بالخاتم الذكي في الأجهزة الإلكترونية من هواتف ذكية وأجهزة لوحية وحتى التلفزيونات الذكية.

وأكدت العديد من شركات الأبحاث السوقية، أن الخواتم الذكية ستشهد خلال الفترة المقبلة إقبالا متزايدا من جانب المستخدمين، نظرا لخفة وزنها وتصميمها العملي.

وتعتبر الخواتم الذكية، أكثر عملية من الساعات وأساور اللياقة الذكية، إلى جانب أنها توفر بشكل كبير في استهلاك الطاقة نظرا لعدم الحاجة لوجود شاشة تحتاج إلى بطارية تمدها بالطاقة لتشغيلها.

وهناك عدد من الشركات، التي تهتم بتطوير خواتم ذكية لتقدم مزايا فريدة للمستخدمين، مثل شركات "Oura" و"Mclear" و"Circular" و"Go2Sleep".

وتتنوع الاستخدامات المتوفرة حاليا للخواتم الذكية بين متابعة المتغيرات الصحية للمستخدمين، وتأكيد الهوية عند تسجيل الدخول إلى الحسابات الإلكترونية.

ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع اللاسلكي السريع عبر تقنية "NFC"، إلى جانب إمكانية الاعتماد عليها كوسيلة لتبادل البيانات الشخصية الخاصة بالعمل كبديل أكثر عملية لبطاقات العمل، إضافة إلى جهاز متنقل لاستقبال الإشعارات عبر إظهار علامات ضوئية متغيرة الألوان على الهيكل الخارجي للخواتم.

وبحسب دراسة إحصائية صادرة عن مؤسسة "Technavio"، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخواتم الذكية ليبلغ 27.69 مليون دولار بحلول عام 2026، على أن يحقق هذا السوق معدل نمو نسبته 20.23% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.