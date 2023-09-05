تطوير مرحاض فائق الانزلاق لا يلتصق به أي شيء تقريبًا

طور علماء صينيون في جامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا في "ووهان"، وعاء مرحاض جديد فائق الانزلاق، لا يلتصق به أي شيء تقريبًا.

يشار إلى أن "البورسلين" كان هو المادة الأكثر شيوعًا لتصنيع أوعية المراحيض منذ فترة طويلة، ورغم أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تزعجه مادة جديدة، إلا أن هناك مادة جديدة مثيرة للاهتمام على الطريق.

ولعل واحدة من أهم صفات وعاء المرحاض الجيد هي الانزلاق، وعلى الرغم من أن "البورسلين" لا بأس به، إلا أنه بالتأكيد ليس الأفضل، بحسب تقرير لموقع "أوديتي سنترال".