مزود بكاميرات رؤية ليلية.. هذه مواصفات الهاتف المصفح

أما شاشة الهاتف فجاءت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

كما زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 9600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة وفق موقع gsmarena.