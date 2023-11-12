مزود بكاميرات رؤية ليلية.. هذه مواصفات الهاتف المصفح
كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد ذو الهيكل المتين المصفح والمجهّز ببطارية كبيرة وكاميرات رؤية ليلية.
يتميز الهاتف بهيكل شديد المتانة محمي بإطارات معدنية وملحقات مطاطية، ويتميز الهيكل بمقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، بابعاد (175.2/83.4/18.8) ملم، وزنه 409.
وما يميز الهاتف أيضا كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (108+5+5) ميغا بيكسل وفيها عدسة للتصوير الليلي وعدسة لتصوير الماكرو، إضافة إلى كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغا بيكسل.
أما شاشة الهاتف فجاءت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
كما زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 9600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة وفق موقع gsmarena.