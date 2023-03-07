رغم مزاعم تسريبها.. ميتا ستواصل إصدار أدوات الذكاء الصناعي
قالت شركة "ميتا"، إنها ستواصل إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي للباحثين المعتمدين، على الرغم من المزاعم بأن أحدث طراز لغوي كبير قد تسرب لمستخدمين لا حق لهم في الحصول عليه.
وأضافت في بيان أمس الإثنين: "على الرغم من أن النموذج ليس متاحًا للجميع، وحاول البعض الالتفاف على عملية الموافقة، فإننا نعتقد بأن إستراتيجية الإصدار الحالية تسمح لنا بموازنة المسؤولية والانفتاح".
ولدى "ميتا"، مالكة فيسبوك، وحدة أبحاث كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصدرت الشهر الماضي أنموذجًا لغويًّا سمَّته "LLAMA".
وقالت الشركة إن بوسع النموذج إنتاج محادثة بشرية، وهي قدرة ذكاء اصطناعي طورتها شركة (أوبن إيه.آي)، مصممة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، وألفابت مالكة غوغل، وتستخدم قوة حوسبة أقل بكثير.
وتتيح "ميتا" أدواتها للباحثين والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بموجب ترخيص غير تجاري بعد عملية فحص.
وفي الأسبوع الماضي، زعم مستخدمون في منتدى عبر الإنترنت، أنهم جعلوا الأنموذج متاحًا للتحميل، إلا أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.