رغم مزاعم تسريبها.. ميتا ستواصل إصدار أدوات الذكاء الصناعي

وأضافت في بيان أمس الإثنين: "على الرغم من أن النموذج ليس متاحًا للجميع، وحاول البعض الالتفاف على عملية الموافقة، فإننا نعتقد بأن إستراتيجية الإصدار الحالية تسمح لنا بموازنة المسؤولية والانفتاح".

ولدى "ميتا"، مالكة فيسبوك، وحدة أبحاث كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصدرت الشهر الماضي أنموذجًا لغويًّا سمَّته "LLAMA".