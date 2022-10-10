ما هي أفضل سماعات رأس لاسلكية يمكن شراؤها هذا العام؟
يوجد العديد من سماعات الرأس الموجودة في الأسواق، لذا فإن اختيار السماعات المناسبة قد يكون أمرًا صعبًا، حيث تختلف السماعات في مميزاتها، حيث يقدم بعض منها صوتًا مميزًا وأخرى تدوم لساعات شحن طويلة كما تتميز بعضها بكونها أقل تكلفة.
وفيما يلي أفضل سماعات الرأس اللاسلكية التي يمكن شراؤها في عام 2022:
Beats Studio 3 wireless
يفضل العديد من المستخدمين شراء سماعات الرأس اللاسلكية ذات سعة البطارية المناسبة والتي لا تنفد بطاريتها بسرعة كبيرة، وقد تكون سماعات Beats Studio 3 اللاسلكية التي تباع بسعر 350 دولارًا هي الأفضل للشراء.
وتدوم هذه السماعات لمدة 22 ساعة بشحنة واحدة وهي كافية للاستخدام الطويل حتى في الرحلات الطويلة، وتتميز هذه السماعات أيضًا بتقنية الشحن السريع التي تسمى Fast Fuel، والتي تعطي ثلاث ساعات من التشغيل عند الشحن السريع لمدة 10 دقائق.
وبالرغم من عمر البطارية الطويل، فإن Beats Studio 3s تخفق في مجالات أخرى مقارنة بمنافسيها، حيث تأتي بهيكل ضعيف قليلاً مقارنة بالموديلات الأخرى في نفس النطاق السعري، كما أن قدراتها على إلغاء الضوضاء دون المستوى.
Sennheiser HD 250BT
ليس من السهل شراء سماعات رأس بميزانية محدودة، لأنها تكون أغلى قليلاً من سماعات الأذن.
وبالرغم من وجود خيارات كبيرة، إلا أن سماعات Sennheiser HD 250BTs توفر صوتًا قويًا بسعر قليل، حيث تباع بسعر 28 جنيهاً إسترلينياً فقط وتمتاز بميكروفون مدمج وعمر بطارية يصل إلى 25 ساعة.
وبالرغم من أن تصميم السماعة ليس مميزًا، إلا أن الهيكل البلاستيكي الأسود الخاص بها صلب، وتمتلك السماعات أيضا صوتا جيدا بالنسبة لسعرها المنخفض.
سوني WH-1000XM5
تتميز سماعات "سوني" بأنها من أفضل سماعات الرأس اللاسلكية في السوق حتى الآن، وتعد Sony WH-1000XM5 أحدث السماعات المتميزة التي أصدرتها شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة ويصل سعرها إلى 399 دولارًا.
تتميز هذه السماعات بجودة صوت لا مثيل له مع وضوح مذهل، حيث توفر تجربة استماع شاملة، كما تمتلك السماعات تقنية مذهلة لإلغاء الضوضاء.
ربما يكون العيب الرئيسي لهذه السماعات هو التصميم مقارنة بسماعات الرأس الأخرى التي تباع بنفس السعر.
Apple AirPods Max
تعد AirPods Max من شركة "أبل" من أفضل السماعات الموجودة في السوق، إلا أنها تباع بسعر باهظ الثمن يصل لـ 549 دولارًا أمريكيًا.
تتميز السماعات بطوق رأس من الفولاذ المقاوم للصدأ وأكواب أذن مبطنة من الإسفنج، كما تتميز ببعض المميزات مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشط والصوت المكاني والتي تتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة صوت شبيهة بالمسرح.
يحتوي كل كوب على شريحة Apple H1 المدمجة لتقديم أفضل جودة صوت في أي وقت.