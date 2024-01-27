مركبة فضائية تكتشف رواسب بحيرة قديمة على المريخ

كشفت دراسة نشرت، أمس الجمعة، أن المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) جمعت بيانات تؤكد وجود رواسب بحيرة قديمة تكونت بفعل المياه التي كانت تملأ ذات يوم حوضًا عملاقًا على المريخ يسمى حفرة جيريزو.

تدعم النتائج التي توصلت إليها عمليات الرصد بأجهزة الرادار المخترقة للأرض، والتي أجرتها المركبة الآلية، الصور المدارية السابقة وغيرها من البيانات التي دفعت العلماء إلى الافتراض بأن أجزاء من المريخ كانت مغطاة بالمياه في يوم من الأيام، وربما كانت تؤوي حياة ميكروبية.

نُشر البحث، الذي قادته فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس وجامعة أوسلو، في مجلة ساينس أدفانسيس.