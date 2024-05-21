نصائح أساسية لجعل بطارية آيباد تدوم لفترة أطول

نصائح أساسية

هناك حاجة إلى صحة جيدة للبطارية حتى تتمكن من تجربة ميزات (iPad) بشكل كامل. وتتضمن بعض الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على صحة البطارية بث مقاطع الفيديو والاستخدام المكثف لنشاط التطبيقات في الخلفية والاعتماد الكبير على البيانات الخلوية.

تحليل استخدام بطارية التطبيق: انتقل إلى الإعدادات ومن ثم البطارية للتحقق من تفاصيل استخدام البطارية. من الضروري تحليل آخر 24 ساعة وآخر 10 أيام لفهم التطبيقات التي تستهلك بطارية جهاز (iPad) على نطاق واسع.

ويتعين على المستخدمين الانتباه إلى نشاط الخلفية لمراقبة التطبيقات التي تستهلك الطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

وضع الطاقة المنخفضة: هناك طريقة أخرى للحفاظ على صحة بطارية جهاز iPad، وهي اختيار وضع الطاقة المنخفضة.

وتساعد هذه الميزة في الحد من الوظائف غير الأساسية مثل تحديث الخلفية وجلب البريد. ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم البطارية وتنشيط وضع الطاقة المنخفضة، أو ببساطة مطالبة سيري القيام بذلك.