نصائح أساسية لجعل بطارية آيباد تدوم لفترة أطول
صممت بطاريات (iPad) للاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية عند 1000 دورة شحن كاملة، اعتمادًا على كيفية استخدامها وشحنها بانتظام.
مع ذلك يمكنك القيام ببعض الإجراءات البسيطة التي يمكنها أن تجعل بطارية جهاز (iPad) الخاص بك تدوم أطول.
تعتبر سلسلة (iPad) إحدى المنتجات الرئيسة لشركة أبل وتشمل (iPad Mini وiPad Air وiPad Pro).
وفي جميع مراحل تطور (iPad) لعبت البطارية دورًا محوريًا في قصة نجاح هذا الجهاز من أبل والحفاظ على حصته السوقية.
ومع ذلك، يواجه الكثير من المستخدمين مشاكل تتعلق بصحة البطارية؛ مما قد يعيق تجربة استخدام الجهاز.
نصائح أساسية
هناك حاجة إلى صحة جيدة للبطارية حتى تتمكن من تجربة ميزات (iPad) بشكل كامل. وتتضمن بعض الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على صحة البطارية بث مقاطع الفيديو والاستخدام المكثف لنشاط التطبيقات في الخلفية والاعتماد الكبير على البيانات الخلوية.
تحليل استخدام بطارية التطبيق: انتقل إلى الإعدادات ومن ثم البطارية للتحقق من تفاصيل استخدام البطارية. من الضروري تحليل آخر 24 ساعة وآخر 10 أيام لفهم التطبيقات التي تستهلك بطارية جهاز (iPad) على نطاق واسع.
ويتعين على المستخدمين الانتباه إلى نشاط الخلفية لمراقبة التطبيقات التي تستهلك الطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
وضع الطاقة المنخفضة: هناك طريقة أخرى للحفاظ على صحة بطارية جهاز iPad، وهي اختيار وضع الطاقة المنخفضة.
وتساعد هذه الميزة في الحد من الوظائف غير الأساسية مثل تحديث الخلفية وجلب البريد. ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم البطارية وتنشيط وضع الطاقة المنخفضة، أو ببساطة مطالبة سيري القيام بذلك.
لوحة المفاتيح السحرية: على مر السنين، اشتكى بعض مستخدمي (iPad) من أن لوحة المفاتيح السحرية استنزفت صحة البطارية بشكل أسرع من المتوقع. لذلك يُنصح المستخدمون بإغلاق لوحة المفاتيح السحرية (Magic Keyboard) عند عدم استخدامها لتوفير استهلاك البطارية أثناء وضع الاستعداد.
القفل التلقائي وسطوع الشاشة: من أجل الحفاظ على صحة البطارية، من المهم ضبط إعدادات القفل التلقائي على 30 ثانية.
وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا خفض سطوع الشاشة؛ لأن ذلك يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة البطارية.
خدمات الموقع والبيانات الخلوية: هناك طريقة أخرى لحفظ صحة البطارية، وهي إيقاف تشغيل بيانات الموقع والبيانات الخلوية عند عدم استخدامها.
ويمكن أيضًا تخصيص هذه الميزات وفقًا لاستخدام التطبيق؛ مما يمكن أن يطيل عمر بطارية جهاز (iPad).