الأردن يريد الاستحواذ على مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

يولي الأردن أهمية كبيرة لصناعة الألعاب الإلكترونية، ويراهن على شبابه للاستحواذ على نسبة واعدة من هذه السوق العالمية المربحة، في وقت يعتبر فيه كثيرون أن هذه الألعاب مضيعة للوقت.

ففي "مختبر الألعاب الأردني" بمجمع الملك حسين للأعمال، غرب العاصمة عمان، يجلس ناصر الكسابرة (21 عامًا) خلف جهاز كمبيوتر في قاعة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية، منهمكًا بتطوير لعبة فيديو يعمل عليها منذ أشهر.

ويقول الكسابرة، الذي طور مع اثنين من زملائه ثلاثة ألعاب تم تحميل إحداها "دريفت أرابس" الخاصة بسباق السيارات في "غوغل بلاي" أكثر من 100 ألف مرة: "حسنًا، هذا شيء أشعر بالارتياح إزاءه، ولكن طموحنا لا يزال أكبر من هذا بكثير" في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية.

ويقدم المختبر، الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أيار/مايو عام 2011، ويحظى بدعم مالي من صندوق الملك عبد الله للتنمية، دورات تعليمية مجانية حول كيفية صناعة وإنتاج وتطوير وتصميم وتسويق الألعاب الإلكترونية للشبان والشابات فوق سن التسعة أعوام، في بلد تشير التقديرات إلى أن نحو نصف عدد سكانه تحت سن 25 عامًا، وتعد الألعاب الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الترفيه بالنسبة إليهم.

واستفاد أكثر من 10 آلاف شاب من التدريب الذي يوفره المختبر في عمان وعموم محافظات المملكة، وهو يستعين أيضًا بباص متنقل للقيام بهذه المهمة.

ويسعى الأردن للاستفادة من صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، وفق شركة "أكسنتشر" المتخصصة في صناعة الألعاب.