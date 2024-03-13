يمكنها أن تنقذ حياتك.. ماذا تعرف عن ميزة "Satellite SOS"؟

أثبتت ميزة "طوارئ SOS" عبر القمر الصناعي من "أبل"، والتي تم تقديمها مع "آيفون 14" في عام 2022، أنها كانت المنقذ لحياة العديد من مستخدمي الهاتف الذكي.

وكانت هذه الخدمة متاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا، لكن "أبل" قامت منذ ذلك الحين بتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من البلدان.

والآن، وبعد مرور عامين، يبدو أن شركة "غوغل" تسير على خطى منافستها، بحيث ستقدم ميزة مماثلة لهواتفها.