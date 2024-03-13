يمكنها أن تنقذ حياتك.. ماذا تعرف عن ميزة "Satellite SOS"؟
أثبتت ميزة "طوارئ SOS" عبر القمر الصناعي من "أبل"، والتي تم تقديمها مع "آيفون 14" في عام 2022، أنها كانت المنقذ لحياة العديد من مستخدمي الهاتف الذكي.
وكانت هذه الخدمة متاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا، لكن "أبل" قامت منذ ذلك الحين بتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من البلدان.
والآن، وبعد مرور عامين، يبدو أن شركة "غوغل" تسير على خطى منافستها، بحيث ستقدم ميزة مماثلة لهواتفها.
طريقة العمل
عندما تقوم بتنشيط "طوارئ SOS" عبر القمر الصناعي على جهاز "آيفون" الخاص بك، فإنه يتواصل مع الأقمار الصناعية لإرسال رسالة تحتوي على موقعك وتفاصيل موجزة عن حالة الطوارئ الخاصة بك.
ويتم بعد ذلك نقل هذه الرسالة إلى خدمات الطوارئ من خلال محطة أرضية، ما يوفر لك شريان الحياة حتى عندما تكون خارج الشبكة.
ويتم توفير هذه الميزة مجانًا لمدة عامين عند شراء جهاز آيفون.
وصلت إلى أندرويد لكنها لم تعمل بعد
من جانهم، اكتشف العديد من مستخدمي هاتف "غوغل بكسل" هذه الميزة في قسم الإعدادات في هواتفهم ضمن خيار الأمان والطوارئ.
وتتوفر هذه الميزة بين خياري "Emergency SOS" و"Car Crash Detection"، على الرغم من أنها لم تعمل بعد.
ولكن بمجرد توفرها، ستسمح للمستخدمين بالاتصال بخدمات الطوارئ عندما لا تتوفر طرق الاتصال التقليدية مثل واي فاي وإشارة الهاتف الخلوي في مناطق الشبكة المعزولة أو الضعيفة أو أثناء الكوارث الطبيعية.
ومع هذه الميزة سيتمكن المستخدمون من الاتصال بخدمات الطوارئ أو إرسال رسائل نصية، ومشاركة الموقع باستخدام خرائط غوغل، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحالة الطوارئ.
ويعني إخلاء المسؤولية الخاص بميزة "Satellite SOS"، كما ذكرت "غوغل"، أنه عندما يحاول المستخدمون إنشاء اتصال مع خدمات الطوارئ عبر القمر الصناعي، ستتم مشاركة معلومات معينة.
يتضمن ذلك الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع وتفاصيل الجهاز وجهات اتصال الطوارئ.
وستتم مشاركة هذه التفاصيل مع كل من خدمات الطوارئ ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الشاشات المتعلقة بميزة الطوارئ هذه ستحتوي على روابط لخطة تأمين "Garmin Search and Rescue".
بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث الأخير لرسائل "غوغل" إذنًا جديدًا لـ"SATELLITE_COMMUNICATION"، ما يشير إلى قرب عمل هذه الميزة.
وتشير التقارير إلى أن "غوغل" قد تقدم هذه الميزة في البداية على هواتف "Pixel 9"، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها على نطاق أوسع لتشمل أجهزة "Pixel" وأجهزة أندرويد الرئيسية الأخرى في المستقبل.
وحتى أن "Pixel 8" و"Pixel 8 Pro"، وهم موعودون بسبع سنوات من التحديثات، من المحتمل أن يحصلوا على هذه الميزة في السنوات القادمة.