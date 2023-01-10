علاج نقص الأكسجين لدى مرضى الرئة بالبكتيريا

ونظرا لخطورة هذه الأجهزة، إذا لم يتم علاج هذه الحالة بسرعة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة شديدة وحتى الموت.

ووفق موقع "مدكال إكسبرس"، فقد عمل كلاوديو دي سيمون، البروفيسور المتقاعد المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناعة، مع مجموعة من باحثي جامعة "لا سابينزا" الإيطالية على استخدام البكتيريا لإعادة توزيع مستويات الأكسجين، لتوفير المزيد للأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والكبد.