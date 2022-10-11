AirBell.. جرس دراجة ذكي لتعقب اللصوص

يرتبط ركوب دراجة في أرجاء أي مدينة كبيرة بحقيقتين مسلم بهما، الأولى أنك ستواجه بأفواج من الناس يعيقون طريقك، والأخرى أنك ستكون عرضة للصوص.

ويعالج جرس AirBell كلتا المشكلتين من خلال إخفاء أحد أجهزة تعقب AirTag من آبل داخل جرس ميكانيكي صغير مع قرع عال وممتع، حسب موقع "ذا فيرج".

وتعد سرقة الدراجات حقيقة مؤسفة في العديد من المدن الكبيرة، حيث تستخدم الدراجات كوسيلة نقل أساسية كل يوم، سواء في المطر أو في ضوء الشمس.

وتكمن ميزة AirBell الذي تبلغ تكلفته 19 دولارا في أنه عادي، تمامًا مثل أجراس الدراجات العامة الرخيصة الموجودة في معظم المدن، ولا يوجد ما يشير إلى أنها تحمل علامة AirTag فاخرة بقيمة 29 دولارا (تُباع بشكل منفصل)، لذلك لا يوجد سبب لسرقتها، أو إزالتها بعد سرقة الدراجة.

وهذا يعني أنه يمكن في النهاية تعقب اللص باستخدام شبكة Find My المنتشرة في كل مكان من أبل أو البحث عنها في أي مكان بسهولة.

والجرس معروض للبيع في أوروبا فقط في الوقت الحالي، حيث تتجه الإمدادات إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.