"OpenAI" تطرح ميزة جديدة للتفوق على غوغل وأبل

تسعى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI، لتطوير مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي، بهدف تجاوز شركتي غوغل وأبل العريقتين في المجال ذاته.

ولن تعرض OpenAI يوم غد الاثنين محرك بحث جديدًا يستند إلى نموذج لغوي كبير LLM أو GPT-5، بل ستركز بدلًا من ذلك على الوكلاء والإدخال الصوتي ومجموعة من مزايا نوعية الحياة لروبوت الدردشة ChatGPT.

وفقًا لتقرير "the-decoder" من المتوقع أن يقدم المساعد تعرّفَ الكلام والصور بطريقة أفضل مع تحسين المنطق مقارنةً بالمنتجات الحالية.

ويختلف هذا المساعد الجديد عن ميزة الصوت الحالية في إدماج كل هذه المزايا في نموذج واحد، ويقال إنه يتفوق على GPT-4 Turbo في مناطق معينة، ومن المتوقع أن يكون هذا النموذج المصغر الجديد منخفض التكلفة مقارنةً بنموذج GPT-4 Turbo، كما تخطط OpenAI أيضًا لتقديم خصم يصل إلى 50% لمستخدمي واجهة برمجة التطبيقات الذين يدفعون سابقًا مقابل الرموز المميزة.