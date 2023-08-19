قراصنة يسرقون بيانات 2800 موظف في الشرطة السويسرية‎

نجح قراصنة لم تكشف هوياتهم في الحصول على أسماء وأرقام هواتف 2800 موظف في شرطة "كانتون برن" في سويسرا، وفق ما أفادت السلطات.

وقالت الناطقة باسم الشرطة فلورينا شينك، مساء الجمعة، إلى قناة "اس آر اف"، "تمكّن القراصنة من الحصول على هذه البيانات من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية"، مضيفة: "سُجّل تسريب لبيانات هي عبارة عن أسماء وأرقام هواتف الموظفين الذين يحوزون هواتف محمولة، أي الجميع".

ويبدو حتى الساعة أنّ البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة، بحسب السلطات.