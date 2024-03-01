الذكاء الاصطناعي والوظائف.. تكامل بين الإنسان والآلة

وقد بدأت شركات بالفعل في استبدال بعض القوى العاملة البشرية لديها بالذكاء الاصطناعي. إحدى هذه الشركات تصدرت عناوين الأخبار أخيرًا؛ لنجاحها في مجال الأتمتة والانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، وهي شركة كلارنا السويدية للتكنولوجيا المالية، التي كشفت أخيرًا أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها تولى العمل الذي كان يقوم به 700 موظف. وهذه الأخبار تأتي بعد عام من قيام الشركة بصرف عدد مماثل من الموظفين تقريبًا.

وفي الوقت الذي يجلب فيه عصر الذكاء الاصطناعي ضجة كبيرة، إلا أنه لا يزال مكلفًا للغاية؛ إذ سيكلف تركيب التكنولوجيا وتشغيلها أكثر من تكلفة قيام الإنسان بهذه المهمة. كذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل البشر في معظم الوظائف في الوقت الحالي، مثل المعلمين والخبازين والمثمنين العقاريين.

ووجدت دراسة قام بها مختبر MIT-IBM Watson AI Lab أن 23% فقط من الوظائف يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال من حيث التكلفة. وتوقع الباحثون أيضًا أن الأمر سيستغرق عقودًا حتى تصبح مهام الرؤية الحاسوبية فعالة من الناحية المالية للشركات، حتى مع انخفاض التكلفة بنسبة 20% سنويًا.