بهذه الطريقة يتم جمع بياناتك لتتشاركها مئات الشركات
أظهر تقرير حديث لأفضل 10 آلاف موقع ويب من المواقع الأكثر شهرة على شبكة الإنترنت، أن عشرات المواقع تقول إنها تشارك بيانات المستخدمين مع أكثر من 1500 شركة.
وتصدر القائمة موقع المسابقات والألغاز "JetPunk"، الذي يضم 1809 شركة من الطرف الثالث، التي تجمع معلومات شخصية عن المستخدمين، بما في ذلك سلوك التصفح أو المعرفات الفريدة، كما تضم القائمة مواقع مختصة بنشر المحتوى الطبي، ووسائل إعلام شهيرة، وشركات مراقبة سرعة الإنترنت.
"تصيد" مستمر
وفي كل مرة تزور فيها أحد مواقع الويب، يقوم المتتبعون بجمع بيانات حول تصفحك ويوجهونها مرة أخرى إلى أنظمة الإعلانات المستهدفة، والتي تقوم بدورها ببناء ملفات تعريف مفصلة حول اهتماماتك، وهي عملية حققت أرباحًا طائلة.
وفي نهاية العام الماضي، بات عدد كبير جدًا من مواقع الويب أن يصبح أكثر شفافية بشأن عدد الشركات، التي تتم مشاركة بياناتك معها.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأت النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط "Cookies"، التي تطلب الإذن منك لجمع البيانات ومشاركتها، بمشاركة عدد "شركاء" الإعلانات، الذي يعمل معهم كل موقع ويب، مما يعطي لمحة إضافية عن النظام البيئي الإعلاني.
ملفات تعريف الارتباط
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية تحتوي على أجزاء صغيرة من البيانات، مثل اسم المستخدم ورقم "IP" الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف أثناء استخدامك للشبكة، وتستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحديد مستخدمين معينين، وتحسين تجربة تصفح الويب الخاصة بهم.
ويتم إنشاء البيانات المخزنة في ملف تعريف الارتباط بواسطة الخادم عند اتصالك، ويتم تصنيف هذه البيانات بمعرف فريد لك ولجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وعندما يتم تبادل ملف تعريف الارتباط بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وخادم الشبكة، يقرأ الخادم الملف ويقدم لك المعلومات التي تهمك على وجه التحديد.
وعلى الرغم من أن النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط تسمح ببعض التحكم فيما يمكن جمعه، إلا أن المعلومات يمكن أن تتضمن عناوين IP وبصمات الأجهزة ومعرفات مختلفة.
وبمجرد حصول شركات الطرف الثالث على ذلك، قد تضيفك إلى مجموعات بيانات مختلفة، أو قد تستخدم بياناتك لإثراء تجربتك عندما تنتقل إلى موقع مختلف.
مساحة فوضوية وغامضة
ومن المعروف أن عالم الإعلان عبر الإنترنت عبارة عن مساحة فوضوية وغامضة، يمكن أن تتضمن شبكات من الشركات، التي تقوم ببناء ملفات تعريف للأشخاص، بهدف عرض إعلانات مخصصة لهم في اللحظة التي يفتحون فيها صفحة ويب ما.
ولسنوات، أدت قوانين الخصوصية القوية في أوروبا، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، إلى قيام مواقع الويب بعرض نوافذ منبثقة تطلب الإذن بتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تجمع البيانات على جهازك.
أما في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت الدراسات أن النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط تضمنت أنماطًا داكنة، وتجاهلت اختيارات الأشخاص الذين تجاهلوها بدورهم.
ومع ذلك، تستخدم الآلاف من مواقع الويب، بما في ذلك الناشرون وتجار التجزئة، تقنية الطرف الثالث لعرض النوافذ المنبثقة، وتتبع هذه النوافذ المنبثقة - إلى حد كبير - معايير مجموعة التسويق والإعلان "IAB Europe"، التي توضح تفاصيل المعلومات التي يجب تضمينها في النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قام "IAB Europe" بتحديث إطار الشفافية والموافقة الخاص به، استجابةً للأحكام التي تفيد بأنه لا يلتزم باللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، ليشمل بندًا يقضي بأنه يجب على الشركات الكشف عن عدد الشركاء الذين يشاركون بيانات المستخدم معهم في الصفحات الأولى من مواقعهم الإلكترونية.
ويتضمن التحديث عددًا من المعلومات المفيدة التي تزود الأشخاص بمزيد من الشفافية حول ما هي البيانات التي يمكن مشاركتها، وتتضمن تغييرات مثل إتاحة خيار "رفض الكل" بشكل بارز، ومع ذلك، فإن إضافة عدد بيانات الشركات التي تتم مشاركتها معها يصبح بلا معنى إذا كان العدد كبيرًا جدًا.
هل يجب قبول ملفات تعريف الارتباط؟
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