بهذه الطريقة يتم جمع بياناتك لتتشاركها مئات الشركات

أظهر تقرير حديث لأفضل 10 آلاف موقع ويب من المواقع الأكثر شهرة على شبكة الإنترنت، أن عشرات المواقع تقول إنها تشارك بيانات المستخدمين مع أكثر من 1500 شركة.

وتصدر القائمة موقع المسابقات والألغاز "JetPunk"، الذي يضم 1809 شركة من الطرف الثالث، التي تجمع معلومات شخصية عن المستخدمين، بما في ذلك سلوك التصفح أو المعرفات الفريدة، كما تضم القائمة مواقع مختصة بنشر المحتوى الطبي، ووسائل إعلام شهيرة، وشركات مراقبة سرعة الإنترنت.

"تصيد" مستمر

وفي كل مرة تزور فيها أحد مواقع الويب، يقوم المتتبعون بجمع بيانات حول تصفحك ويوجهونها مرة أخرى إلى أنظمة الإعلانات المستهدفة، والتي تقوم بدورها ببناء ملفات تعريف مفصلة حول اهتماماتك، وهي عملية حققت أرباحًا طائلة.