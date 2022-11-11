الساعات الذكية.. تطور سريع ومنافسة محتدمة

ازدهر سوق الساعات الذكية بشكل كبير مؤخرا، واحتدمت المنافسة بين الشركات التقنية الكبرى لتحويل ساعاتها من مجرد منتج ثانوي يمكن الاستغناء عنه إلى قطع محورية مؤثرة في الحياة اليومية.

وانعكس هذا الاهتمام في صورة تطور كبير شمل مختلف التقنيات التي وصلت إليها الساعات الذكية الجديدة للعام الحالي، سواء على مستوى جوانب التصميم أو البرمجيات أو المستشعرات الصحية.

وباتت شركات مثل سامسونغ وأبل وغوغل تحرص على تضمين تلك المستشعرات المتطورة داخل هيكلها الضئيل ذي المساحة المحدودة، مع البرمجيات الذكية القادرة على إتمام معالجة البيانات بشكل فعّال وآني مع ترشيد استهلاكها من الطاقة.

تحرير الساعات الذكية من صورتها النمطية الخاصة بكونها منتجا يستهدف الباحثين عن الرفاهية والترف كان خطوة مميزة أسهمت مختلف الشركات الكبرى في إحداثها وجعلها ملموسة بشكل واضح بالنسبة لجمهور السوق التقني.

وشهد الربع الثاني من العام 2022 ارتفاعا في مبيعات الساعات الذكية نسبته 9.3% مقارنة بالربع الأول، حسب تقرير مؤسسة "كاناليس" الإحصائية.

وسجل العام الجاري طفرة كبرى في المزايا الصحية المقدمة لمستخدمي الساعات الذكية، وعلى رأسها تتبع المتغيرات الحيوية المختلفة، مثل قياس النبض وضغط الدم وكذلك متابعة حالة وكفاءة القلب.

ووصل التطور التقني في الساعات الذكية إلى تتبع دقيق لفترات التبويض لدى السيدات، إلى جانب مساعدة السيدات على متابعة الدورة الشهرية بشكل دقيق.