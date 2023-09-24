بمواصفات عالمية.. ASUS تطلق منصة محمولة لألعاب الفيديو

أطلقت ASUS نسخة معدلة من منصات ROG Ally المحمولة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو وبسعر عالمي يصل إلى نحو 600 دولار.

و المنصة الجديدة تتميز بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين وخفيف الوزن، مجهزة بأزرار متنوعة للتحكم بالألعاب، ومدعومة بمعالج AMD Ryzen Z1 ومعالج رسوميات AMD Radeon.

كما تتميز المنصة بشاشة مقاسها 7 بوصات دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وزودتها بمكبرات صوت عالية الأداء.

إضافة إلى هذا كله تملك المنصة ذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومنافذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD UHS-II، فضلا عن تجهيزها بمنفذ microSD UHS-II لوصلها مع قبضات التحكم PS5 DualSense أو قبضات التحكم الأخرى.