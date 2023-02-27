تضم أكثر من مليار مجرة.. علماء يطلقون أضخم خريطة للكون

أصبحت أضخم خريطة ثنائية الأبعاد للكون أكثر ضخامة بعد تحديث "هائل" أدخله عليها علماء الفلك، وبفضل ذلك أصبح المشروع الطموح لرسم سماء الليل الشاسعة فوق رؤوسنا يضم الآن أكثر من مليار مجرة.

وأطلق فريق من علماء الفلك أضخم خريطة ثنائية الأبعاد للكون بعد إجراء تحديثات ضخمة عليها نتيجة توسع الكون على مدى 12 مليار عام مضت، باستخدام تلسكوبات في أمريكا وتشيلي، رصدت مليار مجرة.

ويتمثل الهدف من هذه الخطوة بمساعدة علماء الفلك على فهم تكوين الكون بشكل أفضل، والذي بدوره يمكن أن يساعدهم بكشف الخصائص الغامضة لما تسمّى "المادة المظلمة" و"الطاقة المظلمة".

ومصطلح "الطاقة المظلمة" هو عبارة يستخدمها علماء الفيزياء لوصف شيء غامض يتسبب بحدوث أشياء غير عادية في الكون، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد إنشاء خرائط شاملة حتى لأبعد المجرات وأكثرها خفوتًا تعزيزًا لهذا المسعى، وهذا هو سبب أهمية إصدار البيانات العاشر من مسح التصوير القديم لأداة الطاقة المظلمة الطيفية (DESI).

وفي النهاية، يريد علماء الفلك رسم خريطة دقيقة لتاريخ توسع الكون على مدار 12 مليار سنة الماضية.

ومسح DESI هو واحد من 3 مسوح التقطت معًا 14000 درجة مربعة من السماء من نصف الكرة الشمالي باستخدام تلسكوبات في مرصد "كيت بيك" الوطني في أريزونا ومرصد "سيرو تولولو" للبلدان الأمريكية في تشيلي.