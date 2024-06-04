"فيسبوك" يغازل الشباب في الذكرى الـ20 لتأسيسه

احتفل موقع "فيسبوك" بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام، كاشفًا، في أول إصدار له، أن أكثر من 40 مليونًا من الشباب الأمريكي والكندي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يزورون الموقع يوميًّا.

ويعكس هذا النمو جهود الشركة في السنوات القليلة الماضية لاستعادة انتباه الشباب، الذين كانوا يتدفقون على تطبيق الفيديو القصير تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

الحاجة إلى التطور

في حدث أقيم في نيويورك يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية استخدام الشباب للتطبيق، قال توم أليسون، رئيس فيسبوك في ميتا، إن الذكرى السنوية دفعت المديرين التنفيذيين إلى إدراك أن فيسبوك بحاجة إلى التطور ليظل ملائمًا للجيل القادم.

وأشار إلى أن المستخدمين الشباب يأتون إلى فيسبوك في البداية لاستخدام أقسام، مثل: السوق، والمجموعات، والمواعدة، في لحظات مهمة من حياتهم.

وأضاف أن معظم هذه الأقسام لا تحتوي على إعلانات، لكن استخدامها يؤدي إلى زيادة التفاعل على نطاق واسع، موضحًا أن الشباب بمجرد دخولهم إلى فيسبوك، يذهبون ويتحققون من الأشياء التي تجري في الموجز أو من Reels، في إشارة إلى منتج الفيديو القصير الشبيه بتيك توك من ميتا.