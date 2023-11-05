إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلن الملياردير إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" (xAI).

ويحمل "الروبوت" اسم "غروك" (Grok)، ويمكنه ولوج شبكة "إكس" (تويتر سابقًا) في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصرًا للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.

وأوضح مالك شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" أن "غروك يتمتع بإمكان الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر إكس"، مما يوفّر له خاصيّة مهمة تميّزه عن النماذج الأخرى".

وأضاف في منشوره المرفق برموز ضاحكة أن النموذج "يعشق السخرية".

وقال "أتساءل من كان بإمكانه توجيهه بهذه الطريقة".

وتعني كلمة "غروك" بالإنجليزية العامية "الفهم العميق والحدسي".

واستُخدِمَت هذه الكلمة في رواية الخيال العلمي "Stranger in a Strange Land" (غريب في أرض غريبة) للكاتب روبرت هينلين العام 1961، بمعنى الفهم الكامل لشيء ما، من خلال القدرة على إقامة علاقة وثيقة مع شخص ما إلى درجة الاندماج في تجربته.

وأشار ماسك إلى أن "غروك" من "إكس إيه آي" سيكون "فور إصدار النسخة التجريبية منه متاحًا لجميع مشتركي بريميوم+ على إكس".

وكانت الشبكة الاجتماعية التي اشتراها ماسك قبل عام أطلقت الأسبوع الفائت خدمة بريميوم+ الجديدة التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 16 دولارًا شهريًّا، وتوفّر لمستخدميها امتيازات إضافية (دون إعلانات، وفاعلية أكبر للمنشورات، وسوى ذلك).