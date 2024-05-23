ذكية ومتكاملة مع فيسبوك وإنستغرام.. تعرَّف على نظارات "ميتا راي بان"

ذكية ومتكاملة مع فيسبوك وإنستغرام.. تعرَّف على نظارات "ميتا راي بان"
تعد نظارات "ميتا راي بان" أفضل النظارات الذكية في العالم، حيث تتيح لك دمج الحياة الواقعية مع الرقمية على أكمل وجه، وأن تكون حاضرًا بالكامل على وسائل التواصل الإجتماعي.
ويمكن لهذه النظارات الذكية الجديدة، نشر قصص إنستغرام مباشرة على الحساب الخاص بالمستخدم دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.
وتعد هذه الميزة واحدة من العديد من التحديثات التي بدأت الشركة، الآن، في طرحها على النظارات، بما في ذلك دعم "Amazon Music" وتطبيق التأمل "Calm"، ودعم قدرات الذكاء الإصطناعي.
يذكر أن قدرة الكاميرا في النظارات الذكية الجديدة ارتفعت من 5 ميغابكسل في الإصدار السابق إلى 12 ميغابكسل.
وتأتي مزودة بخمسة ميكروفونات مدمجة لدعم التبديل بين الموسيقى والمكالمات، مع السماح لمرتديها بسماع البيئة المحيطة بهم. كذلك، تتميز بتطبيق "Meta View" محسّن، ومتوافق مع أنظمة التشغيل "iOS"، وأندرويد.
والتزامًا بالخصوصية، حصلت النظارة الجديدة على ضوء "LED" خاص بالخصوصية أكبر وأكثر وضوحًا من السابق. وتضم المجموعة الجديدة 21 نمطًا ولونًا من العدسات. وهي متوافرة في مجموعة كاملة من العدسات الطبية والشمسية والشفافة.
تكامل مع إنستغرام وفيسبوك
ويسمح دعم إنستغرام للمستخدمين بمطالبة النظارات بالنشر على التطبيق قبل أو بعد التقاط الصورة.
ويمكنهم أن يقولوا، "مرحبًا ميتا، شاركي صورتي الأخيرة على إنستغرام" بعد التقاط صورة، أو أن يطلبوا منها "نشر صورة على إنستغرام" قبل التقاط صورة جديدة.
وقالت "ميتا" إن هذه النظارة تعد أولى النظارات على الإطلاق المزودة بالبث المباشر التي تتيح لمنشئي المحتوى بث تجاربهم في الوقت الفعلي دون استخدام اليدين.
ويمكن لمرتديها التبديل بين كاميرا النظارات وكاميرا الهاتف في البث المباشر على إنستغرام أو على فيسبوك، لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
وعملت "ميتا" أيضًا مع تطبيق التأمل "Calm" للسماح للأشخاص بالتأمل الموجه أثناء التنقل وممارسة تمارين اليقظة الذهنية على النظارات. وستقدم شركة "Calm" اشتراكًا مجانيًا لمدة 3 أشهر لمستخدمي نظارات ميتا راي بان الذكية لاختبارها.
كذلك تتمتع النظارات بالقدرة على بث موسيقى "Amazon" أيضًا.
فمن خلال قول "Hey Meta play Amazon music" ستقوم النظارات بتشغيل قائمة تشغيل موصى بها ومنسقة للمستخدمين.
ويمكن تغيير مستوى الصوت أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا من خلال التحكم باللمس أو الصوت دون استخدام الهاتف.
يذكر أن هذه النظارات كانت تدعم سابقًا "Spotify"، وأضافت "Apple Music" الشهر الماضي.
وتقول "ميتا" إن الميزات الجديدة سيتم طرحها تدريجيًا.
قدرات الذكاء الاصطناعي
وأضافت "ميتا" قدرات الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط إلى نظارات راي بان الذكية، حيث يمكن لمرتدي النظارات التقاط صورة وجعل الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا يقدم المزيد من التعديلات، مثل قراءة اللافتات بلغات مختلفة، وكتابة تعليق على إنستغرام، وتحديد المعالم.
كما ستتمكن النظارات من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة لرؤية العالم الحقيقي، ووصف ما تنظر إليه. فهذه النظارات أصبحت قادرة على ترجمة اللغات، وتحديد سلالات الحيوانات والفواكه، من بين العديد من المهام الأخرى.
ولاستخدام الذكاء الاصطناعي، يكفي أن يقول مرتديها فقط، "مرحبًا ميتا"، متبوعة بمطالبة، مثل "انظر وأخبرني ما هو نوع هذا الكلب".
ومن ثم ستستجيب النظارات بصوت يتم تشغيله من خلال مكبرات الصوت الصغيرة الموجودة داخلها.