ذكية ومتكاملة مع فيسبوك وإنستغرام.. تعرَّف على نظارات "ميتا راي بان"

تعد نظارات "ميتا راي بان" أفضل النظارات الذكية في العالم، حيث تتيح لك دمج الحياة الواقعية مع الرقمية على أكمل وجه، وأن تكون حاضرًا بالكامل على وسائل التواصل الإجتماعي.

ويمكن لهذه النظارات الذكية الجديدة، نشر قصص إنستغرام مباشرة على الحساب الخاص بالمستخدم دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

وتعد هذه الميزة واحدة من العديد من التحديثات التي بدأت الشركة، الآن، في طرحها على النظارات، بما في ذلك دعم "Amazon Music" وتطبيق التأمل "Calm"، ودعم قدرات الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن قدرة الكاميرا في النظارات الذكية الجديدة ارتفعت من 5 ميغابكسل في الإصدار السابق إلى 12 ميغابكسل.

وتأتي مزودة بخمسة ميكروفونات مدمجة لدعم التبديل بين الموسيقى والمكالمات، مع السماح لمرتديها بسماع البيئة المحيطة بهم. كذلك، تتميز بتطبيق "Meta View" محسّن، ومتوافق مع أنظمة التشغيل "iOS"، وأندرويد.

والتزامًا بالخصوصية، حصلت النظارة الجديدة على ضوء "LED" خاص بالخصوصية أكبر وأكثر وضوحًا من السابق. وتضم المجموعة الجديدة 21 نمطًا ولونًا من العدسات. وهي متوافرة في مجموعة كاملة من العدسات الطبية والشمسية والشفافة.