لماذا اختفت أصوات بعض فيديوهات "تيك توك"؟

تساءل العديد من مستخدمي منصة "تيك توك"، حول أسباب اختفاء أصوات مقاطع موسيقية من التي يجري تحميلها عبر المنصة، في الآونة الأخيرة.

وتوسع تأثير "تيك توك" على صناعة الموسيقى، خلال السنوات الأخيرة، حيث يحاول الفنانون وعلاماتهم التجارية نشر أعمالهم وترويجها على المنصة، حتى أن "تيك توك" يعمل على تطبيق مستقل لبث الأغاني، يسمّى "تيك توك ميوزك"، وهو حاليًا في مرحلة تجريبية.

في المقابل، ومع تحسن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، تستمر الأغاني التي تحتوي على مقاطع الذكاء الاصطناعي الموسيقية في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.