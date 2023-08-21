الأولى في المنطقة.. "روبوت" يجري جراحة نادرة في السعودية

نجح فريق طبي في السعودية، باستخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ، لمريض يُعاني "الصرع العنيد" غير المستجيب للعلاجات التقليدية، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في استخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ، لمريض يُعاني الصرع".

وتهدف زراعة هذه الشرائح، لتحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ؛ لاستئصالها لاحقًا.

وتعتمد تقنية الروبوت على الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتتمثل في عمل ثقوب متعددة لا يزيد قطر الواحد منها عن 2 ملم في الجمجمة، لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي، بهدف قياس نشاط الكهرباء من داخل الرأس، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية.

وتعتبر تقنية الروبوت، بديلًا يتفوق على الطريقة التقليدية "إطار ليكسل" (Leksell-frame) في حساب القياسات اللازمة وتحديد المواضع الصحيحة لعمل الثقوب، والتي تستغرق زمنًا أطول وجهدًا مضاعفًا.

وتُعد جراحة الروبوت توجهًا طبيًّا حديثًا لدى المراكز الطبية الرائدة عالميًّا، تُتيح للأطباء إجراء العديد من العمليات المعقدة بدقة ومرونة وتحكم أكبر.

وتمتاز جراحة الروبوت، بدرجة توغّل أقل في جسد المريض من تقنيات الجراحة؛ ما يُسهم في تقليل فترة الشفاء، وتخفيض نسبة حدوث المضاعفات الجانبية للمرضى.