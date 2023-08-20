تطبيق تسلا يتيح استخدام اختصارات أبل عبر سيري

أتاحت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، لمالكي سيارتها حاملي هواتف "آيفون"، استخدام اختصارات "أبل" آليًا عبر المساعد الشخصي "سيري" دون اللجوء لطرف ثالث.

وجاء أحدث إصدار من تطبيق "تسلا" رقم "4.24.0"، مع ملاحظة مفادها: "يمكنك الوصول إلى عناصر التحكم في سيارتك والمناخ من تطبيق اختصارات أبل"، وذلك من خلال استدعاء مساعد "أبل" الرقمي "سيري" وذكر اسم التشغيل الآلي المطلوب.

ويمكن لسائقي سيارات "تسلا" استخدام الاختصارات للتحكم في أوضاع مختلفة، مثل: "وضع الكلب" Dog Mode، الذي يسمح للسائقين بترك حيواناتهم الأليفة في السيارة مع إمكانية مراقبة درجة حرارة السيارة عبر الهاتف، وترك رسالة على الشاشة تُعلِم الآخرين بأن مالك الحيوان الأليف سوف يعود قريبًا، وأن التكييف في السيارة مُشغل.