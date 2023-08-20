تطبيق تسلا يتيح استخدام اختصارات أبل عبر سيري
أتاحت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، لمالكي سيارتها حاملي هواتف "آيفون"، استخدام اختصارات "أبل" آليًا عبر المساعد الشخصي "سيري" دون اللجوء لطرف ثالث.
وجاء أحدث إصدار من تطبيق "تسلا" رقم "4.24.0"، مع ملاحظة مفادها: "يمكنك الوصول إلى عناصر التحكم في سيارتك والمناخ من تطبيق اختصارات أبل"، وذلك من خلال استدعاء مساعد "أبل" الرقمي "سيري" وذكر اسم التشغيل الآلي المطلوب.
ويمكن لسائقي سيارات "تسلا" استخدام الاختصارات للتحكم في أوضاع مختلفة، مثل: "وضع الكلب" Dog Mode، الذي يسمح للسائقين بترك حيواناتهم الأليفة في السيارة مع إمكانية مراقبة درجة حرارة السيارة عبر الهاتف، وترك رسالة على الشاشة تُعلِم الآخرين بأن مالك الحيوان الأليف سوف يعود قريبًا، وأن التكييف في السيارة مُشغل.
كما يمكن استخدام "وضع الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية"/Bioweapon Defence Mode"، الذي يستخدم المرشحات لتنظيف الهواء داخل السيارة.
وهناك "وضع التخييم"، و"تذويب الجليد"، و"رفع درجة حرارة البطارية" في الشتاء إلى درجة حرارة مناسبة قبل بدء شحنها، و"ضبط سخان المقعد"، و"ضبط درجة الحرارة داخل السيارة"، و"تنفيس النوافذ".
وعبر اختصارات "أبل" يمكن أيضًا تعيين مستوى الصوت للوسائط المتعددة، واختبار الانبعاثات، وإغلاق النوافذ جميعها، وتشغيل الأضواء، وتشغيل البوق، وقفل السيارة وفتحها، وفتح منفذ الشحن وإغلاقه، وفتح الباب وإغلاقه في سيارة (موديل إكس/Model X)، وفتح الصندوق الخلفي وإغلاقه، ووضع الحراسة، وتعيين الحد الأقصى للشحن، وبدء الشحن وإيقافه.