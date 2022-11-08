كيف نجحت أساور اللياقة الذكية في جذب مستخدمين جدد عام 2022؟

يشهد العام الحالي ازديادا في أعداد مستخدمي "أساور اللياقة"، التي تمنح المستخدم إشعارات حول نبض القلب وعدد الخطوات المقطوعة، دون الحاجة للنظر في الهاتف.

وحاولت الشركات التقنية في 2022 تزويد هذه الأساور، بمستشعرات وتحديثات على مستوى الأداء والتصميم لجعلها أكثر عملية.

وتتميز أساور اللياقة البدنية بصغر حجمها وخفة وزنها، وكذلك إتاحتها شاشة مناسبة للتفاعل معها باللمس، بحيث يمكن من خلالها استعراض البيانات الهامة للمستخدم بشأن متابعة متغيراته الحيوية، وكذلك ملاحظة تطور أدائه البدني في ممارسة روتين اللياقة اليومي الخاص به.

ومن المزايا الرئيسية في أساور اللياقة، طول عمر بطارياتها، والذي يصل أحيانا إلى 7 أيام، وكذلك تصميمها بشكل مضاد للتعرق والأتربة، بحيث تكون عملية ومناسبة للارتداء في ظروف التمرين المختلفة.

سوار فت بت

وحاولت علامة "FitBit" التجارية تقديم خيارات متنوعة من أساور اللياقة الذكية للمستخدمين لتناسب مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.

فمع سوار "FitBit Luxe" يحصل المستخدم على تجربة مميزة من تتبع لياقته البدنية وكذلك الحصول على تصميم فخم وعصري، إضافة إلى خدمات وتطبيقات متنوعة وشاشة بدقة فائقة من نوع أموليد.

وهي تسمح بتتبع نبض القلب وأداء التمارين وبطاريتها تستمر في العمل لمدة 7 أيام.

بينما جاء سوار "FitBit Charge 5" بمزايا تناسب عشاق التمارين في الأماكن الطبيعية المفتوحة، فهو مدعوم بتقنية GPS، وكذلك مستشعرات دقيقة تلتقط أوتوماتيكيا طبيعة التمارين التي تقوم بها، بحيث تقوم بضبط وضع التمارين التي تقوم بأدائها بشكل تلقائي.

ويوفر ذلك تتبعا مستمرا ودقيقا، لروتين اللياقة الخاصة بك، إلى جانب توفير 5 أنماط من التمارين الخفيفة في الأماكن المغلقة مثل المنزل، بحيث يمكن للمستخدم الاختيار من بينها، لمساعدة سواره على تتبع نشاطه.

إضافة إلى تزويد السوار بميزة قياس النشاط الكهربي عبر الجلد مما يساعد على مراقبة مستوى الضغط والتوتر في الجسم، مع دعمه بميزة ECG والتي تسمح بإجراء التخطيط الكهربائي للقلب لمتابعة كفاءة وأداء القلب بدقة.

سوار هواوي Band 3 Pro

هواوي حاولت الحفاظ على المنافسة داخل سوق أساور اللياقة البدنية الذكية، عبر سوارها الأحدث "باند 3 برو"، والذي يأتي بميزة تتبع الموقع الجغرافي، وكذلك مقاومة مميزة للمياه، ما يجعله خيارا مثاليا لعشاق الأنشطة المائية، لأن به وضعًا مخصصًا للسباحة، إضافة إلى قياس دقيق للنبض يضاهي الساعات الذكية الرائدة.

بطارية سوار هواوي تسمح بالعمل في وضع الاستعداد لمدة 14 يوما، وتتوافق للعمل مع هواتف أندرويد وآيفون، إلى جانب وجود شاشة مميزة لعرض البيانات وتصميمها بدرجة سطوع فائقة تتيح لمرتديها الاطلاع على المعلومات على شاشتها بشكل مريح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

سوار شاومي Mi Band 7

تستمر شاومي في تقديم تصميمها البسيط والعملي لعائلة أساورها الذكية للياقة "مي باند" مع إصدارها السابع، حيث إن "شاومي مي باند 7" يحمل شاشة "أموليد" بدقة عرض ألوان فائقة الوضوح، إلى جانب تقديم تتبع لنبض القلب ومتابعة جودة النوم، وذلك عبر بطارية قادرة على العمل لمدة 6 أيام عبر شحنة واحدة.

ويتسم السوار، بالقدرة على تغيير خلفية شاشته والتحكم في طريقة عرض المعلومات على الشاشة ودرجة سطوعها، مع القدرة على استقبال الإشعارات من الهاتف.

ويعتبر ذلك، من المزايا التنافسية التي تجعل سوار شاومي بين الخيارات الرئيسية لمن يمتلك ميزانية محدودة لشراء سوار ذكي للياقة.

سوار أمازون Amazfit 5

وبدورها، تمكنت شركة أمازون من جذب شريحة من مستخدمي أساور اللياقة في 2022 إلى سوارها الأحدث "أمازفت 5"، والذي يقدم بطارية قادرة على العمل لمدة 15 يوما ومقاومة للمياه مع وضع مخصص للسباحة.

وسوار "أمازفت 5" يأتي بسعر مثالي هو 50 دولارا، وتصميم عملي مضغوط وخفيف الوزن، إلى جانب احتوائه على مستشعر مخصص لقراءة نسبة الأكسجين في الدم، وقياس مستوى التوتر ومتابعة أنماط وكفاءة النوم.

الأساور في 2023

تشير التوقعات إلى أن سوق أساور اللياقة الذكية، سيشهد طفرة كبرى في 2023، بحيث تبدأ الشركات المصنعة في تضمين المزيد من المستشعرات الذكية داخل أساورها، مثل مستشعرات التتبع الجغرافي وكذلك مختلف مستشعرات قياس المتغيرات الحيوية.

إضافة إلى ذلك، يمكن إدخال مكونات جديدة مثل كاميرا أمامية وكذلك ميكروفونات ومكبرات صوتية، لإضافة المزيد من المزايا لتلك الأساور وجعلها أكثر عملية.

كما أنه من المنتظر أن يتطور تصميمها لتصبح أكثر أناقة؛ ما يجعل المصنعين قادرين على ترويجها كقطع أنيقة يمكن للمهتمين بالأزياء والأناقة استخدامها للتزين.