بتصميم وميزات جديدة.. هذا ما تحمله سلسلة Apple watch 10

مفاجآت وميزات جديدة

على الرغم من أنه ليس هناك الكثير من الأمور المؤكدة في الوقت الحالي، إلا أن عملاق التكنولوجيا قد يكون لديه بعض المفاجآت في جعبته، على رأسها التغييرات في التصميم.

موعد الإطلاق

من خلال إلقاء نظرة على إعلانات Apple Watch السابقة، من المحتمل جدًا أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو Apple Watch Series 10 إلى جانب iPhone 16 ، وهذا يعني أنه سيتم الكشف عن Apple Watch القادمة في وقت ما في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

تصميم متجدد

من المتوقع أن تكون Apple Watch Series 10 أنحف من سابقتها وتتميز بطريقة جديدة لربط أحزمة الساعة، فيما تشير التسريبات إلى أن شركة أبل اكتشفت نظامًا جديدًا لربط الشريط المغناطيسي، إلا أنه قد لا يكون جاهزًا قبل إطلاقها.

تقنية العرض

وعلى مدار سنوات عديدة، قامت شركة أبل بتجربة شاشات MicroLED الخاصة بها، ومع ذلك، قد تتخلى أبل عن هذه العادة لأن هذه الشاشات لا تضيف قيمة كبيرة إلى ساعات أبل، كما أن تكاليف الإنتاج مرتفعة للغاية بحيث لا تجعلها قابلة للتطبيق اقتصاديًا.

تبعاً لذلك، سيتحول عملاق التكنولوجيا إلى شاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وسيستخدم ترانزستورات ذات خيوط رفيعة تسمى LTPO، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا سيؤدي إلى تحسين عمر البطارية الإجمالي للجهاز، وقد نرى أخيرًا ساعة Apple Watch تدوم لأكثر من يوم.