باحثون يبتكرون تقنية تحمي القلب من مخاطر "الكادميوم"

طور الباحثون نموذجًا ثلاثي الأبعاد يوضح كيف يمكن أن يؤدي التعرض للكادميوم إلى أمراض القلب الخلقية.

وتعد أمراض القلب الخلقية، التي تصيب ما يقرب من 40 ألف مولود جديد سنويًا، أكثر أنواع العيوب الخلقية شيوعًا في الولايات المتحدة.

وتم إنشاء النموذج من قبل علماء في المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية (NIEHS)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة في بريطانيا.

و"الكادميوم" معدن يمكن إطلاقه في البيئة من خلال التعدين والعمليات الصناعية المختلفة، وقد وجد في الهواء والتربة والماء والتبغ.

ويمكن أن يدخل المعدن في السلسلة الغذائية عندما تمتصه النباتات من التربة، بحسب ما أورده موقع "medicalxpress" المتخصص في الشؤون الطبية.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن تعرض الأمهات للكادميوم قد يكون عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب الخلقية.

وباستخدام نماذج مشتقة من الخلايا والأنسجة البشرية، تسمى "النماذج المختبرية"، صمم الباحثون نموذجًا عضويًا ثلاثي الأبعاد يحاكي كيفية تطور قلب الإنسان.

ورأى الباحثون كيف أن التعرض لمستويات منخفضة من الكادميوم يمكن أن يمنع التكوين المعتاد لخلايا عضلة القلب، وهي النوع الرئيس من الخلايا التي تشكل القلب.

من خلال القيام بذلك، كشفوا عن الآليات البيولوجية التي قد تفسر كيف يمكن للكادميوم أن يسبب تشوهات في القلب.