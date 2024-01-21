هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بموعد الوفاة ؟

أثارت دراسة دنماركية عن التنبؤ بتاريخ الوفاة بنسبة عالية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان نتائجها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسلط تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي الضوء على حقيقة ما يتم تداوله عن هذه الدراسة المثيرة، معتبرًا أنّ هذه الدراسة الديموغرافية مبتكرة، لكن ذلك لا يعني أنّها تمكّن من التنبّؤ بتاريخ وفاة شخص ما.

وتم تداول خبر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مفاده أنّ "ذكاء اصطناعيا قادر على التنبؤ بالوفاة بنسبة نجاح 78.8%، بعد نشر دراسة دنماركية في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وكشف 6 باحثين من الجامعة التقنية في الدنمارك أنهم يبحثون في متوسط العمر المتوقع باستخدام بيانات صحية من ستة ملايين دنماركي، واشتقوا خوارزمية تسمى "Life2vec".

وبفضل المعهد الإحصائي الدنماركي، تمكن هؤلاء العلماء من الوصول إلى الكثير من البيانات، منها تاريخ المواعيد الطبية مع التشخيص، والدخل والتعليم والتوظيف ووقت العمل، وهي معلومات تمتد في الفترة من عام 2008 إلى عام 2020.

وفي دراسة متوسط العمر المتوقع، ركز العلماء على البيانات من عام 2008 إلى عام 2015 لكل 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا.

وأقر أحد مؤلفي الدراسة، سوني ليمان، بأنّه "من الصعب التنبؤ بمتوسط العمر المتوقع في هذه الفئة العمرية".