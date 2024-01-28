كيف تحمي نفسك وأطفالك من المواد الإباحية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي؟

لا يقتصر الأمر على المشاهير فقط، فحتى الممرضات وطلاب الفن والقانون والمدرسون والصحافيون معرضون لهذا النوع من الخطر، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر ومجانًا للجميع.

وسلط تداول الصور الفاضحة للنجمة تايلور سويفت الأسبوع الماضي، الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على خلق صور حقيقية ومضرة ومزيفة بشكل مقنع. لكن الأمر لم يقتصر على تايلور سويفت فحسب، بل تستهدف المواد الإباحية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي النساء والأطفال في جميع أنحاء العالم. وما حدث لسويفت هو مثال على الطرق التي يتم بها إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي للعديد من الأسباب الشائنة دون وجود حواجز حماية كافية. وما زاد الطين بلة، هو ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح لأي شخص إنشاء هذه الأنواع من الصور ومقاطع الفيديو.