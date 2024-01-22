جودة نتائج البحث عبر غوغل انخفضت.. هل لاحظت ذلك؟

لاحظ كثيريون حول العالم في الآونة الأخيرة، انخفاض جودة نتائج البحث على غوغل، حيث تظهر في محرك البحث نتائج غير مرغوب فيها، بعد تضمين بعض الكلمات الأساسية التي يبحث عنها المستخدمون في النص.

حيث يظهر في أعلى صفحات نتائج البحث محتوى منخفض الجودة، ما يضطر الكثيرين إلى استخدام منصات إضافية للعثور على النتائج المطلوبة عبر الإنترنت، مثل البحث في موقع Reddit أو حتى عبر تيك توك وانستغرام.

نتائج منخفضة الجودة