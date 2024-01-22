جودة نتائج البحث عبر غوغل انخفضت.. هل لاحظت ذلك؟
لاحظ كثيريون حول العالم في الآونة الأخيرة، انخفاض جودة نتائج البحث على غوغل، حيث تظهر في محرك البحث نتائج غير مرغوب فيها، بعد تضمين بعض الكلمات الأساسية التي يبحث عنها المستخدمون في النص.
حيث يظهر في أعلى صفحات نتائج البحث محتوى منخفض الجودة، ما يضطر الكثيرين إلى استخدام منصات إضافية للعثور على النتائج المطلوبة عبر الإنترنت، مثل البحث في موقع Reddit أو حتى عبر تيك توك وانستغرام.
نتائج منخفضة الجودة
وفي هذا السياق، أشارت دراسة ألمانية جديدة من جامعة لايبزيغ وجامعة باوهاوس فايمار ومركز تحليلات البيانات القابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي، إلى أن البحث على غوغل يزداد سوءًا، والسبب هو كمية المحتوى غير المرغوب فيه الذي تم تحسينه ليظهر في نتائج البحث بشكل أعلى من المعلومات عالية الجودة الأخرى. وما يزيد الطين بلة، أن نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى تسهيل إنتاج المحتوى المذكور، مما يزيد تعكير نتائج البحث بالنسبة لمستخدمي الإنترنت.
الأولوية للكلمات الرئيسة
بدلاً من إنتاج مراجعات أصلية ومواضيع فريدة للحصول على تصنيف أعلى، يقوم الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المحتوى المنخفض الجودة بإعطاء الأولوية للكلمات الرئيسة التي يبحث عنها الأشخاص في غوغل إلا أنهم فعلياً لا يقدمون أي شيء مفيد للمستخدمين.
ومن هنا، ازدادت عمليات البحث عبر كل من TikTok وReddit، بحيث يمكنك العثور على مراجعات وتقييمات من أشخاص عاديين إذا بحثت بجدية كافية.
وكجزء من تحليله، نظر فريق البحث في أكثر من 7000 استفسار لمراجعة المنتج على غوغل. وتضمنت القائمة كل شيء بدءًا من عمليات البحث الشائعة مثل "أفضل سماعات الرأس" إلى الاستعلامات الغريبة مثل "أفضل الألعاب الأبجدية".
كما نظروا أيضًا في أشياء مثل تصنيفات الكلمات الرئيسة لعناوين الصفحات، والروابط الموضوعة على الصفحة، وأهم مراجعات المنتجات.
وخلص الفريق إلى أن الصفحات ذات التصنيف الأعلى والتي تظهر في الصفحة الأولى على غوغل، تظهر علامات انخفاض جودة النص. ومع ذلك، أشار الفريق إلى أن غوغل شهدت نتائج إيجابية في جهودها لقمع هذا النوع من المحتوى.
تعليق غوغل
وعلى الرغم من اعتراف فريق البحث بأن نتائج محرك بحث غوغل تحسنت إلى حد ما، إلا أنه انتهى رغم ذلك بالقول إن العديد من المحتويات منخفضة الجودة لا تزال تظهر في أعلى نتائج البحث.
وبطبيعة الحال، دحضت غوغل نتائج الدراسة، وقال متحدث باسم الشركة إن هذا لا يعكس الجودة الشاملة ونتائج البحث.
وعلى وجه الخصوص، قال المتحدث أن الباحثين نظروا إلى فئة محدودة من النتائج، وتجاهلوا النطاق الواسع من الاستفسارات، ومليارات طلبات البحث التي يشهدها محرك بحث غوغل كل يوم.
وتابع أن غوغل أطلقت تحسينات محددة لمعالجة هذه المشكلات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدراسة نفسها أكدت أن محرك غوغل قد تحسن خلال العام الماضي وأداؤه كان أفضل من محركات البحث الأخرى. وعلى نطاق أوسع، قامت العديد من الجهات الخارجية بقياس نتائج محركات البحث الأخرى، ووجدت أن محرك غوغل يتمتع بجودة أعلى بكثير من سواه.