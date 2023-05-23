خبراء لـ"إرم نيوز": الإمارات والسعودية تعملان من أجل الإنسانية في الفضاء

يبين الكاتب والباحث السعودي صالح بن ثاني العنزي أن وصول ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلى القرني، أول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) مهمة AX-2 الفضائية حدثا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، ويدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء ولبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات العلمية إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعته عالميّا.

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وأضاف العنزي في حديثه لـ"إرم نيوز" أن المملكة تسعى من خلال برامجها الفضائية التي تتوافق أهدافها مع تطلعات رؤية المملكة 2023 نحو حياة أكثر جودة وتقدم، وخلق فرص جديدة للابتكار تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أن المملكة تعمل على تفعيل الابتكار العلمي على مستوى علوم الفضاء، وتعزيز القدرة على إجراء البحوث الخاصة بها بشكل مستقل، ما يؤثر بشكل إيجابي في مستقبل الصناعة والوطن، ويزيد من اهتمام الخريجين بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري من خلال جذب المواهب وتنميتها.