تحذيرات من استخدام محطات شحن الهواتف العامة
حذر مكتب التحقيقات الفدرالي FBI المستهلكين من استخدام محطات شحن الهواتف العامة لتجنب تعريض أجهزتهم للبرامج الضارة.
مع استمرار التطور التكنولوجي، رصد مختصون في الـ FBI أن استعمال محطات الشحن قد يعرضك للخطر، حيث يستخدمها المتسللون لتثبيت برامج ضارة على جهازك أو سرقة بياناتك الشخصية.
وفي حين أن محطات الشحن العامة تجذب الكثيرين عندما تكون بطاريات أجهزتهم منخفضة للغاية، إلا أن خبراء الأمن أثاروا منذ سنوات مخاوف بشأن مخاطرها. فالسلك الذي تستخدمه لشحن هاتفك يعمل أيضًا على إرسال البيانات من هاتفك إلى أجهزة أخرى.
وعلى سبيل المثال، عند توصيل جهاز آيفون بجهاز ماك باستخدام سلك الشحن، يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر. لذلك، إذا تم اختراق المنفذ أو السلك، فليس هناك حد للمعلومات التي يمكن أن يأخذها المتسلل، ويتضمن ذلك بريدك الإلكتروني والرسائل النصية والصور وجهات الاتصال.
ويتم استخدام محطات الـ USB العامة مثل النوع الموجود في مراكز التسوق والمطارات من قبل الجهات الفاعلة السيئة والهاكرز لنشر البرامج الضارة معظمها خاص بالمراقبة، فبمجرد توصيل هاتفك بمنفذ طاقة أو شاحن مُخترق يصبح جهازك مصاباً، وهذا يعرض جميع بياناتك للخطر، وذلك وفقاً لتغريدة من فرع مكتب التحقيقات الفدرالي FBI.
ووجهت الوكالة في التغريدة نصيحة قائلة "احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبساً كهربائياً بدلاً من الشواحن العامة".
وفي السياق عينه، حذرت لجنة الاتصالات الفدرالية من أن منفذ الشحن المُخترق يمكن أن يسمح للهاكر بقفل الجهاز أو استخراج البيانات الشخصية وكلمات المرور.
وتابعت أنه في بعض الحالات، ربما يكون المجرمون تركوا الكابلات موصولة بمحطات الشحن عمداً لتسهيل عملية الاختراق.
وأشارت أيضًا إلى تقارير عن تقديم كابلات مصابة كهدايا ترويجية في الآونة الأخيرة.
ونصحت لجنة الاتصالات الفدرالية بأنه إذا قمت بتوصيل جهازك بمنفذ USB وظهر إشعار يطلب منك تحديد مشاركة البيانات أو الشحن فقط، فحدد دائمًا خيار الشحن فقط.
كيف تحمي هاتفك؟
ويمكنك تفادي مخاطر اختراق هاتفك من خلال تحديث برامج الهواتف الذكية؛ ما يجعل المخاطر الحقيقية ضئيلة، فما يفعله المهاجم في الواقع هو استغلال ثغرة أمنية في هاتفك لاختراقه، إلا أن التحديثات تصلح وتقفل هذه الثغرات.
وكذلك من المهم أن تحمل كابلات الشحن الخاصة بك، وتوصيلها بشاحنك الخاص بمأخذ تيار كهربائي، أو احمل مزود طاقة Power Bank.
وفي حال كنت مضطراً لاستخدام محطة شحن عامة، فاحرص على إقفال هاتفك أو إيقاف تشغيله قبل توصيله بها ولا تعطي الإذن لجهازك بمشاركة البيانات أثناء الشحن.
ومن الإجراءات المفيدة أيضًا هو شراء أداة حظر بيانات USB التي تحتوي على محول يسمح فقط بنقل الطاقة إلى هاتفك، وليس البيانات.
كما من المهم عند استخدام محطات الشحن العامة، مراقبة السلوكيات والنوافذ المنبثقة الغريبة على شاشة الهاتف لطرح أسئلة حول الثقة في الجهاز أو محرك الأقراص الذي نتصل به.