تحذيرات من استخدام محطات شحن الهواتف العامة

ويتم استخدام محطات الـ USB العامة مثل النوع الموجود في مراكز التسوق والمطارات من قبل الجهات الفاعلة السيئة والهاكرز لنشر البرامج الضارة معظمها خاص بالمراقبة، فبمجرد توصيل هاتفك بمنفذ طاقة أو شاحن مُخترق يصبح جهازك مصاباً، وهذا يعرض جميع بياناتك للخطر، وذلك وفقاً لتغريدة من فرع مكتب التحقيقات الفدرالي FBI.

ووجهت الوكالة في التغريدة نصيحة قائلة "احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبساً كهربائياً بدلاً من الشواحن العامة".

وفي السياق عينه، حذرت لجنة الاتصالات الفدرالية من أن منفذ الشحن المُخترق يمكن أن يسمح للهاكر بقفل الجهاز أو استخراج البيانات الشخصية وكلمات المرور.

وتابعت أنه في بعض الحالات، ربما يكون المجرمون تركوا الكابلات موصولة بمحطات الشحن عمداً لتسهيل عملية الاختراق.

وأشارت أيضًا إلى تقارير عن تقديم كابلات مصابة كهدايا ترويجية في الآونة الأخيرة.

ونصحت لجنة الاتصالات الفدرالية بأنه إذا قمت بتوصيل جهازك بمنفذ USB وظهر إشعار يطلب منك تحديد مشاركة البيانات أو الشحن فقط، فحدد دائمًا خيار الشحن فقط.